金佩姍投資露營事業 揪媽獻出「第一次」

金佩姍投資露營事業，竟是首次與媽媽在媒體上公開合照。（多大整合行銷提供）〔記者吳志偉／台北報導〕80年代歌手金佩姍曾唱紅《一代女皇》、《神鵰俠侶》等多部八點檔主題曲，曾被封為「金八點」，生平第一次投資露營事業的她，特別選擇黃道吉日擧辦開幕典禮，不料遇到特大豪雨來加持，每個盛裝而來的嘉賓親友都成落湯雞進門，讓她感動得說不出話來，也因此展現她的好人緣。

6年前，因為媽媽的建議，金佩姍在新竹縣五峰鄉五指山上，買了兩甲多（約6000坪左右）的山坡地，原本她是想讓媽媽跟弟弟退休後，過著閒雲野鶴的農莊生涯，但後來便將原本自用的土地，變成讓國人可以親近大自然的露營區，她也成了「野足營地」的不記名股東。

金佩姍近日來投資露營事業。（多大整合行銷提供）金佩姍說：「我不知道買地容易，整地、開路難，整整花了4年多的時間，才稍稍整理出一塊適合當營地的土地，光是整地的錢就已超過買地的錢了，再加上蓋農舍，買媽媽指定的果樹花卉等等，我的養老金就這樣奪門而出了。」

由於昔日的「金八點」封號響亮，前來祝福的賓客，紛紛要求與金佩姍合影留念，金媽媽看了忍不住透露：「打從陪著佩姍出道，打理她的經紀細節到現在，我都沒跟她公開合照過，因為我的拒絕，到現在都沒有媒體登過我的照片。」她表示，以前很怕媒體曝光後就會被認出來，就沒辦法再去菜市場買菜了，但為了孩子們的露營事業，因此才破例獻出自己的「第一次」。

第一次投資事業，金佩姍就碰上豪大雨來襲，但她說：「我的營區因為水土保持做得好，所以幾乎沒有什麼損毀，經過這次的測試，我相信我的野足營地可以永續經營下去。」

金佩姍投資露營事業，開心拉著大兒子龍龍合照。（多大整合行銷提供） 金佩姍投資露營事業。（多大整合行銷提供）