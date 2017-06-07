「國民阿嬤」陳淑芳樂當網紅 瘋傳長輩Q圖報平安

陳淑芳（中）笑稱平常愛傳LINE跟朋友互動。（高發會提供）〔記者粘湘婉／台北報導〕77歲「國民阿嬤」陳淑芳昨晉升「銀髮網紅」，帶領5位平均年齡75歲的高齡徒弟亮相記者會，大玩銀髮實境秀。活動上她不諱言，自己是「Line中毒者」，每天都要照三餐傳美照、長輩圖問候朋友，笑稱這叫報平安。

陳淑芳從影60載，作品跨足電視、電影，她日前透露，小孩都大了有自己家庭，她現在1個人住，強調「我要自己付房租，要多接點戲，好好顧巴肚（台語）」，讓外界不禁關心起她的老年生活。昨活動上，她也幽默自嘲：「我只不過說要多賺錢點錢，就被說是獨居老人。」笑稱自己只是生活規律到家人、朋友都找不到人，「我晚上8點就會傳訊息跟朋友說晚安，10點就關機睡覺，而且我要背劇本啊。」強調規律作息就是長壽的不二秘訣。

陳淑芳端午節時，自製Q圖傳給朋友。（陳淑芳提供）昨活動結束後，陳淑芳更趕搭高鐵直奔嘉義拍戲，笑稱自己是救火隊，「因為梅芳摔倒了，我去幫一下製作單位。」目前獨居的她，最愛傳LINE跟朋友互動，私下還曾對朋友開玩笑，傳Line就是報平安，笑稱：「如果我超過1個禮拜沒傳訊息，記得來我家關心一下。」

陳淑芳傳美照向朋友問早。（陳淑芳提供）