限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

「國民阿嬤」陳淑芳樂當網紅 瘋傳長輩Q圖報平安

2017/06/07 07:56

陳淑芳（中）笑稱平常愛傳LINE跟朋友互動。（高發會提供）〔記者粘湘婉／台北報導〕77歲「國民阿嬤」陳淑芳昨晉升「銀髮網紅」，帶領5位平均年齡75歲的高齡徒弟亮相記者會，大玩銀髮實境秀。活動上她不諱言，自己是「Line中毒者」，每天都要照三餐傳美照、長輩圖問候朋友，笑稱這叫報平安。

陳淑芳從影60載，作品跨足電視、電影，她日前透露，小孩都大了有自己家庭，她現在1個人住，強調「我要自己付房租，要多接點戲，好好顧巴肚（台語）」，讓外界不禁關心起她的老年生活。昨活動上，她也幽默自嘲「我只不過說要多賺錢點錢，就被說是獨居老人。」笑稱自己只是生活規律到家人、朋友都找不到人，「我晚上8點就會傳訊息跟朋友說晚安，10點就關機睡覺，而且我要背劇本啊。」強調規律作息就是長壽的不二秘訣。

陳淑芳端午節時，自製Q圖傳給朋友。（陳淑芳提供）昨活動結束後，陳淑芳更趕搭高鐵直奔嘉義拍戲，笑稱自己是救火隊，「因為梅芳摔倒了，我去幫一下製作單位。」目前獨居的她，最愛傳LINE跟朋友互動，私下還曾對朋友開玩笑，傳Line就是報平安，笑稱：「如果我超過1個禮拜沒傳訊息，記得來我家關心一下。」

陳淑芳傳美照向朋友問早。（陳淑芳提供）

相關新聞

推薦新聞
遭導演強吻親奶、男演員頂下體... 女星崩潰 遭導演強吻親奶、男演員頂下體... 女星崩潰
2017/06/07 06:07
賀！55歲喬治克隆尼當爸了 不是雙胞胎竟是...... 賀！55歲喬治克隆尼當爸了 不是雙胞胎竟是......
2017/06/07 00:56
周玉蔻被爆11年前種離婚禍根 放手成全前夫親生骨肉 周玉蔻被爆11年前種離婚禍根 放手成全前夫親生骨肉
2017/06/07 07:26
陳海茵胞弟遭爆學歷掰很大 假冒北醫博士誘貴婦 陳海茵胞弟遭爆學歷掰很大 假冒北醫博士誘貴婦
2017/06/07 07:43
T.O.P昏迷逾10小時 9年前也曾被爆企圖尋短 T.O.P昏迷逾10小時 9年前也曾被爆企圖尋短
2017/06/07 07:22
倪安東陷婚變風暴 與妻分居別戀音樂劇女主角 倪安東陷婚變風暴 與妻分居別戀音樂劇女主角
2017/06/07 06:46
對罵3分半還不夠 盧廣仲這場戲逼哭蔡振南 對罵3分半還不夠 盧廣仲這場戲逼哭蔡振南
2017/06/07 07:41
豬哥亮唯一未曝光遺作公開 撞期告別式兒子尷尬了 豬哥亮唯一未曝光遺作公開 撞期告別式兒子尷尬了
2017/06/07 07:34
（獨家）豬哥亮仿效好萊塢巨星 足印烙刻千萬墓園 （獨家）豬哥亮仿效好萊塢巨星 足印烙刻千萬墓園
2017/06/07 07:28
阿姑周遊鬥智噴淚 老公剃光頭請罪 阿姑周遊鬥智噴淚 老公剃光頭請罪
2017/06/07 07:04
永遠是一家人！《玩命》唐老大挺《神力女超人》 永遠是一家人！《玩命》唐老大挺《神力女超人》
2017/06/07 08:15
砸百萬投資夜市燒烤 女星撈到新戀情 砸百萬投資夜市燒烤 女星撈到新戀情
2017/06/07 08:17
（影音）小禎分居少了李進良 自宅崩潰急求助管理員 （影音）小禎分居少了李進良 自宅崩潰急求助管理員
2017/06/07 07:29
「國民阿嬤」陳淑芳樂當網紅 瘋傳長輩Q圖報平安 「國民阿嬤」陳淑芳樂當網紅 瘋傳長輩Q圖報平安
2017/06/07 07:56
誰把大姊大張小燕嚇壞了 男歌手上節目談「陰毛」 誰把大姊大張小燕嚇壞了 男歌手上節目談「陰毛」
2017/06/07 07:39
20歲當上蜘蛛人 湯姆霍蘭德自揭感覺是... 20歲當上蜘蛛人 湯姆霍蘭德自揭感覺是...
2017/06/07 07:41
（圖多）超難得！阿妹嫩照出土 歌后也跟著曝光 （圖多）超難得！阿妹嫩照出土 歌后也跟著曝光
2017/06/07 08:20
驚！索非亞自己想吃 建議拜拜供品用芭樂 驚！索非亞自己想吃 建議拜拜供品用芭樂
2017/06/07 07:24
影評嗆得獎就跳樓 金馬最佳影片首映開道歉大會 影評嗆得獎就跳樓 金馬最佳影片首映開道歉大會
2017/06/07 08:03
演員遭血腥虐殺 臟器外露噴血噁爆 演員遭血腥虐殺 臟器外露噴血噁爆
2017/06/07 08:30
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.