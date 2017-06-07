影評嗆得獎就跳樓 金馬最佳影片首映開道歉大會

《八月》導演張大磊。（記者王文麟攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕電影《八月》去年以黑馬之姿奪下金馬53最佳影片，跌破知名影評「膝關節」眼鏡，全因他在頒獎典禮前開玩笑放話：「如果《八月》得最佳劇情片，我應該會當場從10樓跳下去！」沒想到《八月》獲獎，他趁昨首映會到場「負責」，親自向導演張大磊道歉，還兼任首映會主持人。

《八月》昨在國賓長春戲院舉行首映會，張大磊特此從內蒙古飛抵台北宣傳。馬志翔、李烈、沈可尚、鄭芬芬、陳以文、傅天余、鄧九雲、廖慶松等影人均到場支持。

《八月》昨在國賓長春戲院舉行首映會，張大磊（右三）特此從內蒙古飛抵台北宣傳。（記者王文麟攝）

張大磊多次表示，台灣新電影是他電影創作的啟蒙與養分，紀錄片《侯孝賢畫像》中，導演侯孝賢分享作品《風櫃來的人》拍攝心得，對他影響頗深，同時也反映在《八月》的影像風格中。

張大磊表示很開心電影能2度在台上映，很期待看到更多觀眾不同的反應，這次預計在台停留2週，將出席映後、影人對談等活動，並與觀眾分享心得。

《八月》是張大磊的長片處女作，再上映版本經剪輯指導廖慶松調整，與金馬影展放映版稍有不同。電影6月9日在台上映。

膝關節（右）到《八月》首映會同台張大磊（左）。（前景娛樂提供）