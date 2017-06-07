20歲當上蜘蛛人 湯姆霍蘭德自揭感覺是...

湯姆霍蘭德認為能當上蜘蛛人很幸運。（索尼提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕英國男星湯姆霍蘭德去年20歲時，在《美國隊長3：英雄內戰》裡首度以新「蜘蛛人」的身分登場，而全新的獨立作品《蜘蛛人：返校日》也即將上檔。他近日現身醫院，被民眾驚呼才20歲就已經是名「蜘蛛人」，湯姆相當謙虛說道，「這感覺真的很棒，我也不敢相信。」

新一代「蜘蛛人」湯姆霍蘭德不僅年輕帥氣、有才華，私底下也非常熱心公益，他定期都會穿著蜘蛛裝到醫院探視生病中的孩童，正面形象獲得許多好評。湯姆最近忙於宣傳即將上檔的《蜘蛛人：返校日》，但日前仍抽空現身洛杉磯一家醫院。

湯姆霍蘭德身穿蜘蛛裝到醫院探視病童。（翻攝自YouTube）

只見病童對蜘蛛人的裝備充滿好奇，湯姆也耐心的一一解釋裝備功能，作風相當親民，還有女病患看到他拖下頭套的瞬間，忍不住害羞喊到「你真的長得好可愛」，讓嚴肅的病房頓時變得輕鬆許多。

事實上，除了他之外，也有許多位超級英雄，包括「美國隊長」克里斯伊凡、「鋼鐵人」小勞勃道尼、「星爵」克里斯普萊特等人，都是慈善機構的常客，相當有愛心。電影《蜘蛛人：返校日》將於7月5日搶先全球在台上映。

相關影片：（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）