演員遭血腥虐殺 臟器外露噴血噁爆

《綁的不是人》主打血腥虐殺，讓不少重口味觀眾期待。（采昌提供）



〔記者吳琬婷／綜合報導〕恐怖片《綁的不是人》主打血腥虐殺，片中不乏發黑膚色、血管爆出、臟器外露、皮膚狠插玻璃等令人作嘔的畫面，讓不少重口味觀眾直呼期待。

《綁的不是人》劇組為了完美呈現演員的特殊化妝，上戲前都需耗費6小時細心化出噁心的效果，不僅化妝師費工，演員被化妝也不輕鬆。女主角夏妮文森表示，因為拍攝期間在冬天，當地氣溫都在零度以下，讓演員邊化妝邊顫抖，「有時候都不確定臉上是畫出來的傷口，還是真的凍傷。」而片中還有一名演員需全身赤裸、只穿內褲，在零下的森林裡演出，簡直是拍片兼玩命。

《綁的不是人》主打血腥虐殺，讓不少重口味觀眾期待。（采昌提供）



《綁的不是人》講述由海瑟（夏妮文森飾）率領的珠寶竊盜集團，打算綁架鑽石商的女兒凱薩琳（凱琳布契爾飾），當他們成功綁架、並囚禁凱薩琳後，竟發現凱薩琳的爸媽慘死床上，此時事情也逐漸出現反轉，凱薩琳的身體產生變化、掙脫鎖鏈，開始朝海瑟一夥人索命追殺；該片於6月9日在台上映。

《綁的不是人》片中演員耗費6小時化上特效妝，效果駭人。（采昌提供）



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