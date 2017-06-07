（獨家）豬哥亮仿效好萊塢巨星 足印烙刻千萬墓園

豬哥亮長眠於基隆擁恆文創園區。（資料照）〔記者鍾智凱／台北報導〕豬哥亮下葬基隆擁恆文創園區的「立足星空」墓區，特別命名為「豬哥亮紀念園區」，該200坪長眠地造價破千萬，共分為墓基、公共活動空間、立體建物，昨傳出烙印了豬哥亮足印的板塊將設俸於公共區域，供廣大世人朝拜。

豬哥亮墓園區特別挑選一絕佳穴場，做為公共活動空間，可供大量粉絲湧入致意追悼，昨傳出最有梗的是還將仿效洛杉磯的好萊塢星光大道，留下豬哥亮的腳印，這部分據說家屬已把握時間，先行採集好一副完整的「豬蹄印」，一旁再加蓋紀念盃，象徵豬哥亮一生的傳奇偉大。

豬哥亮長眠處「立足星空」園區自成山窩，象徵是有靠山的寶穴。（資料照）如此一來，整個豬哥亮的墓園就可對外開放，家屬和粉絲可前去追思，整個設計概念，部分類似效法鄧麗君於金寶山長眠處「筠園」，一改傳統墓園的灰鬱，反凸顯包圍墓園的山明水秀。

20日告別式結束後將送往三峽火化，再前往基隆擁恆下葬，目前整座以花崗石打造的20坪墓基正全力趕工中，搶在告別式前完工，公共空間則仍需至少數月才能落成。

成龍2003年曾於TCL中國戲院留下鼻印、手印、腳印。（翻攝Read01）