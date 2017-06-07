蜘蛛人裝備升級 鋼鐵人化身「奶爸」調教

鋼鐵人與蜘蛛人在片中攜手作戰。（索尼提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕由新一代「蜘蛛人」湯姆霍蘭德主演的《蜘蛛人：返校日》，是蜘蛛人重返漫威電影宇宙後的首部獨立作品，該片時間軸接續彼得帕克參與《美國隊長3：英雄內戰》的情節，「鋼鐵人」小勞勃道尼不僅在片中扮演蜘蛛人的心靈導師，也為他製作了全新蜘蛛裝、裝備全面升級。

全新蜘蛛裝是電影亮點之一，包含「全自動蜘蛛裝」提供穿戴者能全自動上裝，胸前可拆式的「蜘蛛偵查機」，可轉換為無人機，將情蒐傳回蜘蛛裝，以及「感應式蜘蛛噴射網」，發射後蜘蛛網將在接近目標時炸裂等，酷炫的功能讓人看得目不暇給，爽片程度再升級。

鋼鐵人（中）在片中負責調教小蜘蛛（右）。（索尼提供）

預告中也可見小勞勃道尼的戲份頗為關鍵，亦父亦師引領血氣方剛的小蜘蛛成長，時而溫馨叮嚀、時而嚴厲教訓，兩人的感情線也將是電影的主軸之一。

《蜘蛛人：返校日》聚焦在彼得帕克的高中時光，描述在《英雄內戰》後，彼得在「鋼鐵人」東尼史塔克的指引下，回到他與梅嬸的溫暖家庭，試圖融入過去的平凡生活。然而對彼得而言，他一直想證明蜘蛛人不僅是「鄰家英雄」的念頭，直到反派「禿鷹」現身後，才讓他真正意識威脅；該片7月5日搶先全球在台上映。

蜘蛛人的裝備全面升級。（索尼提供）



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