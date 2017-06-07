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T.O.P昏迷逾10小時 9年前也曾被爆企圖尋短

2017/06/07 07:22

T.O.P昨驚傳過度服用鎮定劑陷入昏迷，韓媒報導他9年前也有過量服用藥物的前科。（翻攝自star.fnnews）〔記者陳立妍／綜合報導〕29歲的南韓天團「BIGBANG」成員T.O.P捲入呼麻案，昨驚傳因連日來的各方壓力讓他不堪負荷，服用過量鎮定劑後陷入昏迷，於中午11點半左右被緊急送醫，截至昨晚南韓10點尚未恢復意識。由於T.O.P於2008年11月時，也曾疑似因壓力過大，過度服藥而昏倒，但他所屬的YG娛樂否認他尋短，稱他因「感冒加上過度疲勞」，服用感冒藥後身體不適才到醫院，絕非企圖自殺。

當時韓媒報導，T.O.P因憂鬱症纏身，安眠藥、抗憂鬱等藥物不離身，由於那時「BIGBANG」正推出新輯，T.O.P疑似因壓力太大病發才過量服藥，而YG娛樂則表示他是在生日派對後，於睡前吃了感冒醫，堅稱是「身體不適」，並特地找來醫生出面背書。但由於T.O.P是憂鬱症患者，公司大動作否認反而更讓媒體懷疑他自殺未遂。

雖然警方昨出面否認T.O.P企圖輕生，但T.O.P二度傳出過度服藥，讓粉絲擔心偶像的精神狀況可能比一般人更加脆弱，不過也有不少網友指責他犯錯就應該勇敢接受懲罰，而非一味逃避。

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