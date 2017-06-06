港星自爆險斷星途 《失眠》強暴戲突破受肯定

衛詩雅自爆曾一度想放棄演藝事業。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／獨家〕港星衛詩雅出道9年，最近在電影《失眠》突破演出獲得肯定，就連合作的黃秋生都看好她憑此片挑戰演技獎。她接受本報專訪時自爆，曾因接戲少，入行第3年就萌生退意，「後來我覺得真的沒有比當演員更喜歡的事，才堅持下去」。

衛詩雅2008年因演出港劇《四葉草之盛裝舞步愛作戰》開啟「戲」胞，讓她覺得自己「注定要當演員」，雖然第一次拍電影《很想和你在一起》就擔任女主角，卻也曾經歷一整年沒戲拍、沒工作，還差點得憂鬱症。不過她至今仍覺得自己像新人，「我不喜歡當明星，而是希望當一個演員」。

衛詩雅日前來台宣傳《失眠》，接受本報專訪。（資料照，記者潘少棠攝）

她這次在《失眠》分飾性格迥異的雙胞胎，角色遭遇悽慘，拍完戲後整整一周不敢回家，跑去酒店住，「我每天都看卡通和喜劇來調整心情，很怕把不好的情緒帶回家裡」。

她笑說自己像企鵝，「在陸地上比較笨，但在海裡可以游得比較快，就像我在現實中比較不自在，片場就是我的海洋！」之後若有機會，最想挑戰女強人和變性人角色，「我想演一些更另類的角色，希望被看到不一樣的一面，很期待這樣的自己！」《失眠》全台熱映中。