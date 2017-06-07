被人背進醫院！T.O.P洗胃一度缺氧 母憂腦損傷

T.O.P驚傳因過度服用藥物陷入昏迷，緊急送往醫院截至昨晚仍未恢復意識。（翻攝自topnews）〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓天團「BIGBANG」成員T.O.P惹出「麻」煩，4日以親筆信公開向大眾道歉，他在信中表示「真的非常後悔也非常恐慌」，前天更因吸毒案被義警隊開除，轉調首爾陽川區的第4機動團。沒想到轉調第2天，就傳出T.O.P因服用過量鎮定劑在隊內宿舍陷入昏迷，截至昨晚南韓時間10點仍未甦醒，但並無生命危險，如果叫他的名字或掐他也會出現反應。

警方相關人士表示，前晚10點T.O.P如往常般服用醫師開給他的鎮定劑後便就寢，直到昨早7點半吃早餐時被人叫醒時，曾短暫張開眼睛，向人表示「很累、想睡」後便陷入沉睡，直到中午他睡到滿頭大汗，旁人怎麼樣也喚不醒他，才被緊急送往附近的醫院接受血液、尿液及CT檢查。晚上8點檢查結果出爐確定並無異常，警方也出面否認T.O.P試圖尋短，稱他因鎮定劑中的安眠藥成分陷入沉睡狀態，但並非一開始外傳的危急狀態，預計1、2天藥效退去後就能恢復正常生活。

T.O.P因服用過量鎮定劑於昨午送醫，晚間大批媒體駐守在醫院外。（翻攝自首爾新聞）T.O.P的友人則透露，T.O.P的母親因他持續失去意識十分擔心，由於他送醫初期時一度產生缺氧狀態，擔心他腦部因此受損，加上大批媒體守在醫院，更是讓T.O.P的母親倍感壓力。此外，有目擊者昨表示昨看到有人背著失去意識的T.O.P到醫院，之後隨即由醫護人員替他洗胃，並爆料他「好像不是坐119救護車來的」。

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