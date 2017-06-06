曖昧ING？ 白癡公主認「展榮她可以」

展瑞開玩笑說展瑞長這樣你可以。（翻攝自展榮展瑞YouTube）

〔記者洪素津／台北報導〕網紅「這群人」中的雙胞胎兄弟展榮、展瑞有開設個人的臉書和頻道，日前展榮在臉書上曬出疑似和網紅白癡公主認愛的親密合照，讓雙方粉絲樂見其成，紛紛敲碗在一起，近日展榮、展瑞直擊白癡公主的家和閨房，三人聊天之餘，白癡公主竟透露「展榮當男朋友她可以」。

展榮回應會想照顧想照顧的人。（翻攝自展榮展瑞YouTube）

日前展榮曬上和白癡公主的曖昧合照，當時也在臉書上特別po上有漢堡p圖的照片試圖轉移網友注意力，不料網友竟回「假漢堡，真曬恩愛」近日展榮和白癡公主再度碰頭，在展瑞推波助瀾下，兩人不約而同再度射出愛神的箭，白癡公主表示自己喜歡主動出擊的男生，正好展榮很符合。

問及硬是要從雙胞胎選一個，影片中白癡公主向展瑞說悄悄話，即選了緋聞對象展榮，展瑞驚呼「所以他妳可以」，白癡公主大方承認「可以啊!」，認為遇到困難時，男方會給意見，「有被照顧的感覺。」而展榮表示雖然願意幫助每個有困難的人，但是「我會特別照顧一些我想照顧的人」，頓時氣氛詭異曖昧，展瑞大唱情歌，逗得白癡公主掩面燦笑。

白癡公主透露「展榮當男朋友她可以」。（翻攝自展榮展瑞YouTube）