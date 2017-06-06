限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

曖昧ING？ 白癡公主認「展榮她可以」

2017/06/06 22:24

展瑞開玩笑說展瑞長這樣你可以。（翻攝自展榮展瑞YouTube）

〔記者洪素津／台北報導〕網紅「這群人」中的雙胞胎兄弟展榮、展瑞有開設個人的臉書和頻道，日前展榮在臉書上曬出疑似和網紅白癡公主認愛的親密合照，讓雙方粉絲樂見其成，紛紛敲碗在一起，近日展榮、展瑞直擊白癡公主的家和閨房，三人聊天之餘，白癡公主竟透露「展榮當男朋友她可以」。

展榮回應會想照顧想照顧的人。（翻攝自展榮展瑞YouTube）

日前展榮曬上和白癡公主的曖昧合照，當時也在臉書上特別po上有漢堡p圖的照片試圖轉移網友注意力，不料網友竟回「假漢堡，真曬恩愛」近日展榮和白癡公主再度碰頭，在展瑞推波助瀾下，兩人不約而同再度射出愛神的箭，白癡公主表示自己喜歡主動出擊的男生，正好展榮很符合。

問及硬是要從雙胞胎選一個，影片中白癡公主向展瑞說悄悄話，即選了緋聞對象展榮，展瑞驚呼「所以他妳可以」，白癡公主大方承認「可以啊!」，認為遇到困難時，男方會給意見，「有被照顧的感覺。」而展榮表示雖然願意幫助每個有困難的人，但是「我會特別照顧一些我想照顧的人」，頓時氣氛詭異曖昧，展瑞大唱情歌，逗得白癡公主掩面燦笑。

白癡公主透露「展榮當男朋友她可以」。（翻攝自展榮展瑞YouTube）

相關新聞

推薦新聞
（獨家）韓女星奔台偷歡 王大陸地下秘戀曝光 （獨家）韓女星奔台偷歡 王大陸地下秘戀曝光
2017/06/06 14:32
（獨家）不願搶安以軒風采 陳喬恩這個舉動很貼心 （獨家）不願搶安以軒風采 陳喬恩這個舉動很貼心
2017/06/06 20:46
（圖多）驚接安以軒捧花 陳喬恩：要先找到男友 （圖多）驚接安以軒捧花 陳喬恩：要先找到男友
2017/06/06 15:06
T.O.P過度服藥昏迷送醫 經紀公司發聲明 T.O.P過度服藥昏迷送醫 經紀公司發聲明
2017/06/06 17:41
（影音）爆相差25歲陳美鳳母子戀 邱澤：各種年齡層可以 （影音）爆相差25歲陳美鳳母子戀 邱澤：各種年齡層可以
2017/06/06 16:25
（獨家）被拱參選副總統 林志玲6字強烈表態！ （獨家）被拱參選副總統 林志玲6字強烈表態！
2017/06/06 17:56
T.O.P恐慌障礙憂鬱症失眠症纏身 服用過量鎮定劑陷昏迷 T.O.P恐慌障礙憂鬱症失眠症纏身 服用過量鎮定劑陷昏迷
2017/06/06 19:36
人前鎮定還說笑 豬哥亮遺孀暴瘦想到這哭了 人前鎮定還說笑 豬哥亮遺孀暴瘦想到這哭了
2017/06/06 20:34
安以軒婚宴甜喝交杯酒 率安氏企業扭腰熱舞 安以軒婚宴甜喝交杯酒 率安氏企業扭腰熱舞
2017/06/06 19:20
8點檔反派毒吻領便當 粉絲團湧正妹群哭喊「好帥！你不要死」 8點檔反派毒吻領便當 粉絲團湧正妹群哭喊「好帥！你不要死」
2017/06/06 20:21
（獨家直撃）陳艾琳餵飽軟爛小王 大方付錢好有愛 （獨家直撃）陳艾琳餵飽軟爛小王 大方付錢好有愛
2017/06/06 21:42
婚事無限期延後 黃鴻升嘆：我還不夠好 婚事無限期延後 黃鴻升嘆：我還不夠好
2017/06/06 20:03
喬妹豪擲近5千萬現金 紐約曼哈頓當包租婆 喬妹豪擲近5千萬現金 紐約曼哈頓當包租婆
2017/06/06 18:45
周董昆凌本周迎二寶誕生？雙方回應... 周董昆凌本周迎二寶誕生？雙方回應...
2017/06/06 18:20
才賣房甩房貸 戎祥遺孀灑錢大整形 才賣房甩房貸 戎祥遺孀灑錢大整形
2017/06/06 18:33
《失眠》嚇出票房佳績 變態影帝黃秋生親來台謝票 《失眠》嚇出票房佳績 變態影帝黃秋生親來台謝票
2017/06/06 16:30
（影音）方駿憶送別愛妻：她走時比在世還漂亮 （影音）方駿憶送別愛妻：她走時比在世還漂亮
2017/06/06 21:51
「持盾老人」惺惺相惜？美國隊長向神力女超人道賀 「持盾老人」惺惺相惜？美國隊長向神力女超人道賀
2017/06/06 15:29
點名台灣政府不管 汪小菲自捧愛妻飯店 點名台灣政府不管 汪小菲自捧愛妻飯店
2017/06/06 18:15
張雨生明51冥誕 阿妹感謝他給勇氣 張雨生明51冥誕 阿妹感謝他給勇氣
2017/06/06 15:35
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.