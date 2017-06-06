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（獨家直撃）陳艾琳餵飽軟爛小王 大方付錢好有愛

2017/06/06 21:42

陳艾琳凌晨才認愛「小王」Alex，晚間兩人就開開心心上街。（讀者提供）

〔記者盧家豪／台北報導〕陳艾琳宣布斷開劈腿夫MP魔幻力量前鼓手阿翔，兩人月前正式離婚，今凌晨PO千字文認了早在分手前就和《大學生了沒》前班底「Alex」顏庭笙「有鬼」。才剛認愛的陳艾琳晚間就大方帶著新歡在街上趴趴走，到東區大嗑川菜，事後陳艾琳還大方掏錢埋單，貼心餵飽欠債千萬的Alex。

陳艾琳凌晨才認愛「小王」Alex，晚間兩人就開開心心上街。（讀者提供）

今晚七點多陳艾琳、Alex稍早與友人現身東區連鎖川菜餐廳，明明對面還有空位兩人卻硬要坐在一起甜蜜蜜，再看一旁友人也很識相，彷彿她們只是併桌，整場餐敘僅偶有交流，一行人約在8點左右離開，由陳艾琳結帳請客。

陳艾琳凌晨才認愛「小王」Alex，晚間兩人就開開心心上街。（讀者提供）

Alex原是種子音樂重點培訓新人，卻遭爆沉迷賭博，欠下上千萬元債務，為躲避債主，現已搬到中國定居。

陳艾琳今在臉書落落長解釋複雜情史始末，除認了離婚前就和「小王」Alex，又解釋自己雖退演藝圈，但仍是公眾人物，希望個人離婚事件能給大眾借鏡。

而記者致電陳艾琳時就直轉進語音信箱，未能獲得回應。

陳艾琳凌晨才認愛「小王」Alex，晚間兩人就開開心心上街。（讀者提供）陳艾琳凌晨才認愛「小王」Alex，晚間兩人就開開心心上街。（讀者提供）陳艾琳宣布斷開劈腿夫MP魔幻力量前鼓手阿翔。（翻攝自臉書）

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