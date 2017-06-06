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T.O.P恐慌障礙憂鬱症失眠症纏身 精神安定劑服用過量陷昏迷

2017/06/06 19:36

T.O.P昨從義務警察轉任第4機動團。（翻攝自Dispatch）

〔記者陳立妍／綜合報導〕29歲的南韓天團「BIGBANG」成員T.O.P，日前驚爆與女性友人於去年10月在家吸食大麻4次，被檢方處以不拘留起訴，義務警察資格也遭服役的首爾江南警察局即刻解除，今下午驚傳他疑似想不開，過量服用藥物失去意識送醫，讓整起呼麻案越爆越大。

醫院加護病房外的電子看板寫有T.OP的本名崔勝*（本名崔勝鉉）。（翻攝自日刊體育）

韓媒報導，T.O.P於昨天轉任首爾陽川區第4機動團後，於今早被人發現在宿舍中意識不明。警方透露，宿舍職員打算叫醒正在熟睡中的T.O.P時，卻發現怎麼也叫不醒他，於是便緊急將他送往醫院，指他應是過度服用平常有在使用的精神安定劑，而目前T.O.P接受治療的醫院也已強化維安，避免他遭人打擾。

《日刊體育》引述T.O.P友人說法，指他平常即患有恐慌障礙、憂鬱症及失眠症，很久之前就已經從醫院獲得處方簽服用藥物治療，透露他這次應該是過量服用相同的藥物才陷入昏迷。

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醫院已在加護病房外加強維安及保鑣。（翻攝自日刊體育）

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