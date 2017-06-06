安以軒婚宴甜喝交杯酒 率安氏企業扭腰熱舞

安以軒在夏威夷白天舉辦完婚禮，晚上的晚宴熱鬧非凡。（安以軒工作室提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕安以軒和澳門德晉集團CEO陳榮煉在夏威夷時間5日晚間7點多舉行婚禮晚宴，在開始前特地安排夏威夷樂隊表演，並播放拍婚紗的浪漫MV，安以軒也換下白天婚禮所穿的白紗，以晚宴服亮相，現場和老公陳榮煉甜蜜共喝交杯酒，為晚宴揭開序幕。

安以軒在夏威夷白天舉辦完婚禮，晚上的晚宴熱鬧非凡。（安以軒工作室提供） 安以軒在夏威夷白天舉辦完婚禮，晚上的晚宴熱鬧非凡。（安以軒工作室提供）

晚宴以義大利菜為主，有龍蝦、有牛排，相當豐盛。開場時安以軒的弟妹們跳舞表演，並邀請幾位長輩們上台致詞，緊接著歌手好友弦子唱了經典歌曲《不得不愛》，並邀請新人合唱，而胡彥斌特別獻唱《在一起》，當場令這對新人感動到眼泛淚光。

婚宴現場也播放白天的迎娶儀式片段，以及林炳存大師在義大利拍攝的婚紗照MV，接著重頭戲則是白歆惠、Linda、夏于喬等伴娘群大方獻上性感舞蹈，扭腰擺臀，練了三個月成果，把現場氣氛炒熱到最高潮，結束還有DJ放歌，繼續After Party。

重頭戲則是安以軒率領劉品言、白歆惠、Linda、夏于喬等伴娘群大方獻上性感舞蹈，扭腰擺臀，

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆飲酒過量，有害健康☆

安以軒在夏威夷白天舉辦完婚禮，晚上的晚宴熱鬧非凡。（安以軒工作室提供） 安以軒在夏威夷白天舉辦完婚禮，晚上的晚宴熱鬧非凡。（安以軒工作室提供） 安以軒在夏威夷白天舉辦完婚禮，晚上的晚宴熱鬧非凡。（安以軒工作室提供） 安以軒在夏威夷白天舉辦完婚禮，晚上的晚宴熱鬧非凡。（安以軒工作室提供） 安以軒在夏威夷白天舉辦完婚禮，晚上的晚宴熱鬧非凡。（安以軒工作室提供） 安以軒在夏威夷白天舉辦完婚禮，晚上的晚宴熱鬧非凡。（安以軒工作室提供） 安以軒在夏威夷白天舉辦完婚禮，晚上的晚宴熱鬧非凡。（安以軒工作室提供） 安以軒在夏威夷白天舉辦完婚禮，晚上的晚宴熱鬧非凡。（安以軒工作室提供） 安以軒在夏威夷舉行婚禮。（安以軒工作室提供）