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喬妹豪擲近5千萬現金 紐約曼哈頓當包租婆

2017/06/06 18:45

宋慧喬在紐約曼哈頓購入某公寓式酒店，每月月租收入可達台幣21萬元。（翻攝自Naver）

〔記者陳立妍／綜合報導〕韓星愛買房，無論自住或投資兩相宜。不過，有別大多數的明星偏好在首爾鬧區或高級地段購置房產，也有不少藝人選在郊區或海外置產，包括在全世界房價最貴的美國紐約曼哈頓購屋的「喬妹」宋慧喬，以及斥資韓幣6億元（約台幣1743萬元）在濟州島買下3層式別墅的孔劉。

最近喬遷至新堂洞的孔劉，4年前在濟州島購入面積達500坪的3層式別墅。（翻攝自Naver）

綜藝節目《名單公開2017》公布韓星們的「Healing Houe」，沒工作時喜歡四處旅行的宋慧喬，除了在三成洞擁有3套豪宅，在旅行中深陷紐約魅力的她，甚至大手筆豪擲韓幣17億元（約台幣4938萬元）現金，買下包含健身房、游泳池、高級lounge的曼哈頓某公寓式飯店，且該公寓式飯店在9年內市價已翻漲近2倍，目前市值約韓幣30億元（約台幣8715萬元），光是月租收入就可高達韓幣730萬元（約台幣21萬元）。

孔劉則是在2007年入伍前，與演員好友林秀晶、李天熙前往濟州島旅遊，自此愛上濟州島，4年前為了與家人們享受低調且休閒的休假，孔劉便於濟州島購入500坪的3層式別墅，而他也曾公開向好友們推薦濟州島是「國內旅遊勝地第1名」，對濟州島的美景風光可說是情有獨鍾。

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