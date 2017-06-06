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名模哭訴簽下13年奴隸合約 經紀公司狠嗆：要告就去告

2017/06/06 18:17

西山茉希控訴13年都領固定月薪，宛如奴隸合約。（翻攝自Cinema Today）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕31歲日本名模西山茉希曾是《CanCam》當家模特兒，去年她升格為2個孩子的媽，今她向八卦周刊控訴，自己長達13年沒加薪，經紀公司「Office M&B」不僅要求她懷孕期間薪水減半，甚至從今年2月起就不給她半毛錢，嚴苛待遇宛如奴隸合約。然而「Office M&B」社長池田啓太郎態度強硬，甚至撂話「要告就告」，雙方徹底撕破臉。

西山接受《女性自身》訪問，透露自己過去13年都未加薪，在當紅期間仍舊領固定月薪，懷孕期間甚至收到社長傳簡訊，要求薪水砍半，她忍不住追問，卻只得到對方「冷靜點再來談」、「別問太多」等強硬回覆。忍無可忍的她，去年11月委託律師要求解約，今年2月起連一毛薪水都拿不到，讓她連養孩子都成問題。池田對此回應，「她的經紀人捲走日幣3500萬跑路，如果沒有這件事，搞不好她可以領更多，隨便你們怎麼寫，反正我會跟她槓到底」。

西山則透露過去曾3、4次提出解約，但每次提出，外界就開始謠傳「她死要錢」、「她的父母缺錢」等傳聞，讓她越想越不對勁。今池田啓太郎接受TBS電視台訪問，態度相當強硬，表示西山去年產下第2胎後，一個月工作天數不到10天，才會提出月薪減半，更強調曾買給西山日幣600萬（約台幣168萬元）高級家具，還幫她申請私人司機，自認對西山給足優厚待遇。對於西山提告，他強硬表示不打算讓步，放話「要告就告，我們公司才是奴隸吧」。

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