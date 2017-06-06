錦榮穿和服扭跳扇子舞 日本師奶搶收孫女婿

錦榮為《王子的移動城堡》到北海道出外景，節目中還跳起日本扇子舞。（亞洲旅遊台提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕錦榮主持的節目《王子的移動城堡》到北海道最高的大雪山旭岳，正巧遇上北海道20年來最冷的11月，溫度只有零下5度左右，他與導演一行人冒險上山，當暴雪打在臉上，如同在拍攝災難片般舉步艱難，每步都深陷雪中，經過辛苦的長途跋涉，終於到達了旭岳山上最具代表性的噴氣孔。

錦榮為《王子的移動城堡》到北海道出外景，節目中還跳起日本扇子舞。（亞洲旅遊台提供）

挑戰大雪山成功後，錦榮還體驗日本傳統文化，像日本武士般揮劍走步，劍道每達成一階就可以掛上名牌，錦榮很快遞掌握訣竅，連劍道老師都大讚並將其名牌掛上榜。

錦榮為《王子的移動城堡》到北海道出外景，節目中還跳起日本扇子舞。（亞洲旅遊台提供）

身高190公分的錦榮還穿上正規和服，手握和扇腳踩木屐，婀娜多姿的跳起日本扇子舞，認真學習舞蹈的樣子，讓教舞的老師覺得格外「卡哇伊」，很有長輩緣的他，還被老師們熱情的邀約一起用晚餐，並且有意介紹孫女給他認識，爭先恐後想將他納為孫女婿。節目將於每週三晚間9點亞洲旅遊台、每週六下午3點華視頻道播出。

錦榮為《王子的移動城堡》到北海道出外景，節目中還跳起日本扇子舞。（亞洲旅遊台提供） 錦榮體驗日本劍道。（亞洲旅遊台提供） 錦榮體驗日本劍道，開心自己的名牌被掛上榜。（亞洲旅遊台提供） 錦榮到日本大雪山旭岳，正巧遇上北海道20年來最冷的11月。（亞洲旅遊台提供） 錦榮到日本大雪山旭岳，每步都深陷雪中。（亞洲旅遊台提供）