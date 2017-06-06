限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

鋼琴大師布赫賓德抵台 解謎貝多芬五首協奏曲演出排序

2017/06/06 17:24

指揮家＆鋼琴家：布赫賓德抵台。（記者胡舜翔攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕帶著最權威的「貝多芬計畫」，奧地利鋼琴大師布赫賓德昨晚翩然抵台，雖已70歲，經過長程飛行仍神采奕奕，不見疲態。距離上一次來台灣，時間已經有點久，但他記得自己看了很好的博物館，國家音樂廳有很多鋼琴可以挑，頗有熟悉的自在感，他說，今天早上就去與北市交排練，很順利也很開心，「排練時馬上可以感受到他要的是什麼，並馬上做改變，反應非常快速，是一個非常專業的樂團。」

指揮家＆鋼琴家：布赫賓德抵台。（記者胡舜翔攝）

對於此次即將演出的貝多芬五首協奏曲，以「1、5」與「2、4、3」排序分成2場演出，並將於週末在台北同一天演出2場，從下午到晚上彈完5首，布赫賓德親自解謎。曲目順序這樣安排有兩個原因，其一是時間，因為第1、第5號曲子的總時間是最長的，排同一場；而第2、第4號比較短，就與第3號排在同一場。

指揮家＆鋼琴家：布赫賓德抵台。（記者胡舜翔攝）

對於同一天演奏5首，笑稱自己不會一天練琴超過6小時的布赫賓德說，「我常連續彈奏2首布拉姆斯練習曲，所以你問我一天彈5首貝多芬鋼琴協奏曲累不累？其實跟樂團合奏時我還可以休息，反而獨奏會比較累！」但對觀眾來說，這是很特殊的經驗，布赫賓德表示，5首協奏曲有著不同個性與色彩，一次體驗很難得。「就像在國際上我常演出全本32首貝多芬鋼琴奏鳴曲，一般樂迷就被強迫接受聽不熟的，而不是只有像《熱情》之類比較耳熟能詳的奏鳴曲，這對觀眾來說，是很不一樣的體驗。」

此次來台首演貝多芬第1號協奏曲，與60年前他以10歲之齡登上維也納金廳首演同一首曲子，有什麼不同呢？布赫賓德竟回答，「我從不聽自己的錄音，每次新錄的CD送來，我都不拆封。連我太太也只能自己在車上聽。可是我卻很喜歡聽自己很小時候的歷史錄音，因為現在聽起來，感覺很奇妙，那種用很直覺、很原創的感覺去做音樂的表現，長大後再回頭去看，竟然都是對的，很有趣。」布赫賓德還自爆，他在演出生涯50周年重登一樣的舞台，同一場地彈同一首曲子。「當時我就想過要不要穿短褲登台，如果這樣門票要收貴一點。」

此次巡演行程相當緊湊，6月8日在新竹文化局演藝廳首演曲目1、5；6月10日在台北午、晚2場連演5首；6月11、12日兩個晚上演完5首。

相關新聞

推薦新聞
點名台灣政府不管 汪小菲自捧愛妻飯店 點名台灣政府不管 汪小菲自捧愛妻飯店
2017/06/06 18:15
錦榮穿和服扭跳扇子舞 日本師奶搶收孫女婿 錦榮穿和服扭跳扇子舞 日本師奶搶收孫女婿
2017/06/06 18:13
T.O.P過度服藥昏迷送醫 經紀公司發聲明 T.O.P過度服藥昏迷送醫 經紀公司發聲明
2017/06/06 17:41
友人爆他壓力大！T.O.P過量服藥陷昏迷 友人爆他壓力大！T.O.P過量服藥陷昏迷
2017/06/06 17:35
杜琵CP魅力驚人 日本見面會最貴票價8分鐘完售 杜琵CP魅力驚人 日本見面會最貴票價8分鐘完售
2017/06/06 17:32
鋼琴大師布赫賓德抵台 解謎貝多芬五首協奏曲演出排序 鋼琴大師布赫賓德抵台 解謎貝多芬五首協奏曲演出排序
2017/06/06 17:24
郭書瑤勵志形象深植人心 將為世大運傳聖火 郭書瑤勵志形象深植人心 將為世大運傳聖火
2017/06/06 17:13
美主主播罹癌 5歲女兒這樣「守護媽媽」惹淚 美主主播罹癌 5歲女兒這樣「守護媽媽」惹淚
2017/06/06 17:05
（影音）這個動作 郭書瑤爆金陽比她還愛做 （影音）這個動作 郭書瑤爆金陽比她還愛做
2017/06/06 16:33
（影音）爆相差25歲陳美鳳母子戀 邱澤：各種年齡層可以 （影音）爆相差25歲陳美鳳母子戀 邱澤：各種年齡層可以
2017/06/06 16:25
嘎嘎嘲諷外遇有理 陳艾琳：是我曾樹敵 嘎嘎嘲諷外遇有理 陳艾琳：是我曾樹敵
2017/06/06 16:20
方駿喪妻2年走不出哀慟 獨力養女拒再娶 方駿喪妻2年走不出哀慟 獨力養女拒再娶
2017/06/06 16:06
嘎嘎疑二度嗆陳艾琳：做錯還講那麼多 嘎嘎疑二度嗆陳艾琳：做錯還講那麼多
2017/06/06 15:57
張雨生明51冥誕 阿妹感謝他給勇氣 張雨生明51冥誕 阿妹感謝他給勇氣
2017/06/06 15:35
「持盾老人」惺惺相惜？美國隊長向神力女超人道賀 「持盾老人」惺惺相惜？美國隊長向神力女超人道賀
2017/06/06 15:29
（圖多）驚接安以軒捧花 陳喬恩：要先找到男友 （圖多）驚接安以軒捧花 陳喬恩：要先找到男友
2017/06/06 15:06
（獨家）祝福啊！好友狂虧母子戀 陳美鳳被逼上火線說... （獨家）祝福啊！好友狂虧母子戀 陳美鳳被逼上火線說...
2017/06/06 14:34
（獨家）韓女星奔台偷歡 王大陸地下秘戀曝光 （獨家）韓女星奔台偷歡 王大陸地下秘戀曝光
2017/06/06 14:32
蘋果硬體大更新 舊iPad出清免6千 蘋果硬體大更新 舊iPad出清免6千
2017/06/06 14:21
44歲美魔女辣跳鋼管舞回春 差17歲「母子戀」修正果 44歲美魔女辣跳鋼管舞回春 差17歲「母子戀」修正果
2017/06/06 14:10
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.