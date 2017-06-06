鋼琴大師布赫賓德抵台 解謎貝多芬五首協奏曲演出排序

指揮家＆鋼琴家：布赫賓德抵台。（記者胡舜翔攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕帶著最權威的「貝多芬計畫」，奧地利鋼琴大師布赫賓德昨晚翩然抵台，雖已70歲，經過長程飛行仍神采奕奕，不見疲態。距離上一次來台灣，時間已經有點久，但他記得自己看了很好的博物館，國家音樂廳有很多鋼琴可以挑，頗有熟悉的自在感，他說，今天早上就去與北市交排練，很順利也很開心，「排練時馬上可以感受到他要的是什麼，並馬上做改變，反應非常快速，是一個非常專業的樂團。」

指揮家＆鋼琴家：布赫賓德抵台。（記者胡舜翔攝）

對於此次即將演出的貝多芬五首協奏曲，以「1、5」與「2、4、3」排序分成2場演出，並將於週末在台北同一天演出2場，從下午到晚上彈完5首，布赫賓德親自解謎。曲目順序這樣安排有兩個原因，其一是時間，因為第1、第5號曲子的總時間是最長的，排同一場；而第2、第4號比較短，就與第3號排在同一場。

指揮家＆鋼琴家：布赫賓德抵台。（記者胡舜翔攝）

對於同一天演奏5首，笑稱自己不會一天練琴超過6小時的布赫賓德說，「我常連續彈奏2首布拉姆斯練習曲，所以你問我一天彈5首貝多芬鋼琴協奏曲累不累？其實跟樂團合奏時我還可以休息，反而獨奏會比較累！」但對觀眾來說，這是很特殊的經驗，布赫賓德表示，5首協奏曲有著不同個性與色彩，一次體驗很難得。「就像在國際上我常演出全本32首貝多芬鋼琴奏鳴曲，一般樂迷就被強迫接受聽不熟的，而不是只有像《熱情》之類比較耳熟能詳的奏鳴曲，這對觀眾來說，是很不一樣的體驗。」

此次來台首演貝多芬第1號協奏曲，與60年前他以10歲之齡登上維也納金廳首演同一首曲子，有什麼不同呢？布赫賓德竟回答，「我從不聽自己的錄音，每次新錄的CD送來，我都不拆封。連我太太也只能自己在車上聽。可是我卻很喜歡聽自己很小時候的歷史錄音，因為現在聽起來，感覺很奇妙，那種用很直覺、很原創的感覺去做音樂的表現，長大後再回頭去看，竟然都是對的，很有趣。」布赫賓德還自爆，他在演出生涯50周年重登一樣的舞台，同一場地彈同一首曲子。「當時我就想過要不要穿短褲登台，如果這樣門票要收貴一點。」

此次巡演行程相當緊湊，6月8日在新竹文化局演藝廳首演曲目1、5；6月10日在台北午、晚2場連演5首；6月11、12日兩個晚上演完5首。