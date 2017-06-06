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方駿喪妻2年走不出哀慟 獨力養女拒再娶

2017/06/06 16:06

愛傳承關懷演唱會，方駿。（記者潘少棠攝）

〔記者曾德蓉／台北報導〕65歲資深藝人方駿曾和第一任前妻生育3個小孩，後又再娶第二任妻子，但老婆卻在前年癌逝，他一度無法走出喪妻之痛，所幸身邊有女兒陪伴，現他獨力撫養10歲女兒「Paddy」。

方駿今替「台灣優質生命協會」主辦的「愛傳承關懷演唱會」宣傳，他受訪時感歎，至今仍無法走出喪妻之痛，但人生就是必須面對這些功課；「完全走出是很難，但你不得不走出來，人生無常，她走了，她就不再是你老婆了，你最後還是得放下」。

愛傳承關懷演唱會，方駿。（記者潘少棠攝）

他說離世的老婆是個好女人，病重時曾握著他的手說：「我的事情你不要擔心 ，好好照顧自己。」老婆走了後，不少朋友勸他「再找個老伴」，他卻認為兩段婚姻都太痛，而且年紀也大了，「沒必要，別鬧了」，現在唯一想法就是好好照顧女兒。

提到10歲的女兒，方駿掩不住驕傲，他說女兒很黏他，但也很懂事、獨立，在學校連續兩年被推選為班長，有時他回家，坐在沙發上累到睡去，被廚房傳來聲響驚醒，原來是女兒替他分擔家務，自動自發洗碗、做家事；女兒思念媽媽，怕他擔心，只敢晚上睡覺時躲被窩偷哭。

方駿現生活重心都放女兒身上，為了天天接送女兒、做飯給她吃，推掉許多工作，但他畢竟年紀大了，問他擔心哪天先走，獨留女兒嗎？方駿倒是看得很淡，他說女兒從小就習慣生離死別，很堅強，而且他已未雨綢繆，女兒未來教育、花用有一筆基金，他笑說：「我所有一切都她的，她是小富婆了啦。」

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