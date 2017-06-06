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首頁 > 婉君推

父罹癌雙重打擊 女星暴肥20公斤

2017/06/06 16:02

高慧君上節目分享減肥經驗。（年代提供）

〔記者粘湘婉／台北報導〕女星為了上鏡好看，常用各種方式減肥卻傷了健康。日前，女星高慧君、小象隊成員劉聖心上年代MUCH《別讓身體不開心》分享減肥心得。劉聖心自曝試過100種以上的減肥方法，還曾吞100顆瀉藥送急診，過去曾罹患卵巢癌3期的她，治癒後卻患上憂鬱症，一度想從高樓一躍而下，靠媽媽的溫情陪伴才走出憂鬱低潮；女星高慧君也同樣飽受暴肥困擾，坦言曾因受傷、爸爸罹癌壓力太大，身材大走樣。

劉聖心（左）、高慧君（右）上Selina節目談減肥話題。（年代提供）

高慧君過去為照顧父親，片場、家裡2邊跑，今年初，73歲父親仍不敵病魔辭世。她在節目中透露，過去因拍戲受傷，比目魚肌嚴重斷裂，為了不影響拍戲進度，靠類固醇控制病情，再加上爸爸罹癌讓她身心承受龐大壓力，每天靠吃東西紓壓。「就是半夜吃一些炸雞、披薩高熱量的消夜，飽到吐、吐完然後再繼續吃。」半年內從52公斤胖到72公斤。

她直到去年6月在中國演出，看到照片認不出自己，才下定決心減肥。目前她每天都固定游泳、上健身房運動，並遵守不喝含糖飲料、6點過後也不吃東西3招，成功瘦回59公斤，希望能再減11公斤，恢復曼妙身材。

小象隊成員劉聖心透露過去飽受憂鬱症困擾，靠母親溫暖陪伴才走出低潮。（年代提供）

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