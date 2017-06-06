限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

嘎嘎嘲諷外遇有理 陳艾琳：是我曾樹敵

2017/06/06 16:20

陳艾琳（左）囉哩八唆PO千字文，重點僅有認了離婚前就和Alex（右）搞曖昧。（翻攝自陳艾琳臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳艾琳日前宣告和前MP鼓手阿翔離婚，不過這齣肥皂劇卻未因此而落幕，陳艾琳先是自稱已退出演藝圈，又狂在粉專自清劈腿傳言，遭同為過來人的嘎嘎怒嗆，陳艾琳今又千字文包裝、默認自己離婚前曖昧小王，對於嘎嘎的批評，也以「瓊瑤式」回應：「以前我先嗆他的不忠的，是我曾樹敵」。

嘎嘎和陳艾琳隔空筆戰。（翻攝自嘎嘎臉書）

陳艾琳今在臉書落落長解釋這齣肥皂劇的始末，強調並非主動洩漏私事給媒體，自讚「我做事一向很直接不會算計，不需要也不會如此拐彎抹角」，不過文中又認了自己在離婚前就和《大學生了沒》的小咖ALEX曖昧，「這點是我的不對」，她也解釋自己雖退演藝圈，但仍有一堆粉絲關注她，認為自己失敗的婚姻，能成為別人的借鏡，帶給社會一些影響力。

陳艾琳的自白文，疑似再次惹火曾被她嗆不忠的嘎嘎，在臉書譙「你說你夠直接，我還我很真咧⋯」雖未指名道姓，但文中大酸「你」過去很有「正義感」、愛評論別人，現在自己做錯事，就講一堆流利的文字包裝粉飾太平，不過嘎嘎過去也因掀裙、唇交等花邊事件，退出MP，有網友認為2人「本是同根生，相煎何太急」，隔空互戰根本是龜笑鱉無尾。而有網友留言諷「某團員」的調侃發文，陳艾琳則回應：「以前我先嗆他的不忠的，是我曾樹敵」。

陳艾琳認為能以自身的失敗婚姻為借鏡，幫助粉絲。（翻攝陳艾琳臉書）

相關新聞

推薦新聞
安以軒伴娘團4關驗忠誠 CEO10兄弟揮汗拚迎娶 安以軒伴娘團4關驗忠誠 CEO10兄弟揮汗拚迎娶
2017/06/06 10:58
（獨家）韓女星奔台偷歡 王大陸地下秘戀曝光 （獨家）韓女星奔台偷歡 王大陸地下秘戀曝光
2017/06/06 14:32
方駿喪妻2年走不出哀慟 獨力養女拒再娶 方駿喪妻2年走不出哀慟 獨力養女拒再娶
2017/06/06 16:06
（圖多）驚接安以軒捧花 陳喬恩：要先找到男友 （圖多）驚接安以軒捧花 陳喬恩：要先找到男友
2017/06/06 15:06
安以軒今夏威夷大婚 白歆惠沾喜想拚老二 安以軒今夏威夷大婚 白歆惠沾喜想拚老二
2017/06/06 08:54
友人爆他壓力大！T.O.P過量服藥陷昏迷 友人爆他壓力大！T.O.P過量服藥陷昏迷
2017/06/06 17:35
（獨家）祝福啊！好友狂虧母子戀 陳美鳳被逼上火線說... （獨家）祝福啊！好友狂虧母子戀 陳美鳳被逼上火線說...
2017/06/06 14:34
9月迎女兒！郭富城開2500萬超跑 載孕妻嗑川菜 9月迎女兒！郭富城開2500萬超跑 載孕妻嗑川菜
2017/06/06 09:00
T.O.P過度服藥昏迷送醫 經紀公司發聲明 T.O.P過度服藥昏迷送醫 經紀公司發聲明
2017/06/06 17:41
（圖多）揭密《神力女超人》威猛亞馬遜女戰士 運動員與維密超模都參演 （圖多）揭密《神力女超人》威猛亞馬遜女戰士 運動員與維密超模都參演
2017/06/06 09:16
陳艾琳認了沒離婚就劈腿 「精神不穩，不是聖人」 陳艾琳認了沒離婚就劈腿 「精神不穩，不是聖人」
2017/06/06 10:00
崩壞童星大膽解放 辣露乳環上空跑趴 崩壞童星大膽解放 辣露乳環上空跑趴
2017/06/06 15:19
迷住女性視角！神力女超人大秀草編#ootd 迷住女性視角！神力女超人大秀草編#ootd
2017/06/06 12:21
父罹癌雙重打擊 女星暴肥20公斤 父罹癌雙重打擊 女星暴肥20公斤
2017/06/06 16:02
Angelababy自爆當媽哭點低 家有奶爸很細心 Angelababy自爆當媽哭點低 家有奶爸很細心
2017/06/06 11:51
金喜善凍齡14年 再扮空姐對比照驚人 金喜善凍齡14年 再扮空姐對比照驚人
2017/06/06 13:55
蘋果硬體大更新 舊iPad出清免6千 蘋果硬體大更新 舊iPad出清免6千
2017/06/06 14:21
《小象隊》成員反覆胖瘦受折磨 吞100顆瀉藥動念自殺 《小象隊》成員反覆胖瘦受折磨 吞100顆瀉藥動念自殺
2017/06/06 13:19
（影音）阿湯哥戰完木乃伊 無縫接軌入險境販毒 （影音）阿湯哥戰完木乃伊 無縫接軌入險境販毒
2017/06/06 11:07
（影音）雷神抓包導演與復仇者們秘密排練 怒錘飛美國隊長與鋼鐵人 （影音）雷神抓包導演與復仇者們秘密排練 怒錘飛美國隊長與鋼鐵人
2017/06/06 10:48
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.