嘎嘎嘲諷外遇有理 陳艾琳：是我曾樹敵

陳艾琳（左）囉哩八唆PO千字文，重點僅有認了離婚前就和Alex（右）搞曖昧。（翻攝自陳艾琳臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳艾琳日前宣告和前MP鼓手阿翔離婚，不過這齣肥皂劇卻未因此而落幕，陳艾琳先是自稱已退出演藝圈，又狂在粉專自清劈腿傳言，遭同為過來人的嘎嘎怒嗆，陳艾琳今又千字文包裝、默認自己離婚前曖昧小王，對於嘎嘎的批評，也以「瓊瑤式」回應：「

嘎嘎和陳艾琳隔空筆戰。（翻攝自嘎嘎臉書）

陳艾琳今在臉書落落長解釋這齣肥皂劇的始末，強調並非主動洩漏私事給媒體，自讚「我做事一向很直接不會算計，不需要也不會如此拐彎抹角」，不過文中又認了自己在離婚前就和《大學生了沒》的小咖ALEX曖昧，「這點是我的不對」，她也解釋自己雖退演藝圈，但仍有一堆粉絲關注她，認為自己失敗的婚姻，能成為別人的借鏡，帶給社會一些影響力。

陳艾琳的自白文，疑似再次惹火曾被她嗆不忠的嘎嘎，在臉書譙「你說你夠直接，我還我很真咧⋯」雖未指名道姓，但文中大酸「你」過去很有「正義感」、愛評論別人，現在自己做錯事，就講一堆流利的文字包裝粉飾太平，不過嘎嘎過去也因掀裙、唇交等花邊事件，退出MP，有網友認為2人「本是同根生，相煎何太急」，隔空互戰根本是龜笑鱉無尾。而有網友留言諷「某團員」的調侃發文，陳艾琳則回應：「以前我先嗆他的不忠的，是我曾樹敵」。