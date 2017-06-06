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驚接安以軒捧花 陳喬恩：要先找到男友

2017/06/06 15:06

安以軒（左）夏威夷結婚，老公陳榮煉迎娶儀式。（經紀人提供）〔記者吳志偉／台北報導〕安以軒和澳門富豪陳榮煉在夏威夷時間5日下午5點舉行婚禮儀式，地點選在一望無際的的藍色大海邊，現場布置成浪漫的希臘風情，有大豎琴擺飾，也有暱稱「小叮噹」的老公擁有的任意門，在200位親友的見證下，新郎和伴郎團先亮相，接著陳喬恩、劉品言、白歆惠、Linda、夏于喬等伴娘團入場。

安以軒身穿法國時裝設計師stephane rolland量身打造的唯美白紗禮服，她為了這件完美的禮服，遠赴巴黎三次定裝，禮服設計長三米寬兩米半的白色拖尾裙，腰間還有象徵完美結合的鑲鑽蝴蝶結，行走起來就像著一隻美麗的蝴蝶漫步飛舞在白雲上，她就挽著父親的手走出，父親將她交給陳榮煉，並小聲交代幾句，畫面溫馨感人。

陳喬恩（左）接到捧花，笑著說要先找到男朋友。（經紀人提供）陳榮煉掀開安以軒頭紗，含情脈脈地親吻新娘額頭後，挽手踏上紅毯。安以軒的舅舅擔任證婚，小倆口互許愛的誓言，陳榮煉感性地說：「我不會對你大聲說話，因為我心疼妳，愛妳，我將會生生世世陪妳一輩子。」安以軒則感動含淚地說：「謝謝你對我的包容，大家都說，你把老虎養成貓了。」場面一度令人為之動容。

之後伴郎伴娘遞上愛情信物，並交換戒指，氣氛達到最高潮，安以軒的鑽戒十分搶眼，由CINDY CHAO設計，10克拉白鑽主石，小心呵護著新人之間的愛，並於戒腳處繫上俐落而優雅的蝴蝶結，象徵堅貞的愛情。

　當安以軒準備丟捧花之前，主持人納豆問她最想丟給誰？她笑著表示，覺得一切都是緣分，去年她就是接到弦子的捧花而今年步入禮堂。結果捧花由伴娘團的陳喬恩接到，陳喬恩完全沒想到自己竟然會接到捧花，一接到後，開心的笑著說：「要先找到男朋友。」

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