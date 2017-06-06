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（獨家）祝福啊！好友狂虧母子戀 陳美鳳被逼上火線說...

2017/06/06 14:34

陳美鳳今天親自回應與邱澤的緋聞。（民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕陳美鳳親上火線闢謠，身材臉蛋保養得宜的陳美鳳日前傳出和邱澤粉紅泡泡激升，今她錄製民視《美鳳有約》親上火線笑說：「真的沒有啦！是要我說什麼，就是藍心湄叫大家來聚餐聊天，講得好像是幫我介紹。」同時陳美鳳也對邱澤感到很不好意思，「人家很有禮貌的耶！」

陳美鳳無奈說：「怎麼我現在稱讚別人也會有事，現在我稱讚別人要很注意了。」表示邱澤是一個很優秀、很努力的藝人，「我誇讚邱澤不須要應酬啊！是他真的台語講得很流利。」陳美鳳笑說：「我跟邱澤也只是吃幾次飯而已，沒有到真的很熟。」沒想到，消息一出，就連好朋友藍心湄也虧她：「哎唷，祝福妳啊！」讓陳美鳳大翻白眼直說：「都是你說鮮肉要來，干我什麼事。」因為陳美鳳和藍心湄交情夠，都互相知道開玩笑底線。

邱澤（圖）被傳出是陳美鳳的小鮮肉新歡。（資料照，記者陳奕全攝）陳美鳳再說：「因為和邱澤不同掛，才會引起那麼大的討論，不只網友、粉絲驚訝，我自己都驚醒了。」問及陳美鳳若是真的有類似邱澤鮮肉級的人追求，要怎麼辦？對此陳美鳳則是大笑：「不可能啦，有再說囉！我現在很難耶，我很忙啦，享受自由自在很好。」雖然這次引起討論，不過陳美鳳也直說：「還是會繼續誇讚別人啦！就算他是小鮮肉我還是會誇獎

另外陳美鳳最近除享受自由自在單身生活外，目前則是忙碌民視20周年活動，將會捐出名牌2手包包做公益。

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