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（獨家）韓女星奔台偷歡 王大陸地下秘戀曝光

2017/06/06 14:32

姜漢娜曾在IG曬出和王大陸的合照，並標記對方。（翻攝自姜漢娜IG）〔記者盧家豪／台北報導〕王大陸爆紅後緋聞不斷，先後與劉奕兒、製作人陳玉珊、中國女星金晨、神秘白衣女傳出戀情，上月又和韓版《步步驚心麗》「皇甫妍華公主」姜漢娜甜蜜同遊大阪，事後儘管王大陸撇稱只是朋友，事實上姜漢娜就是正牌女友，據消息來源指出，王大陸上週三開生日趴，姜漢娜便以王大陸女友之姿現身，她特地從南韓飛來幫「心愛ㄟ」過生日，這段姊弟戀終究紙包不住火。

26歲王大陸5月29日生日，不過他忙著在中國拍陳玉珊製作的《狼殿下》，表面上在北京與粉絲共度生日會，但趁回台拍啤酒廣告時，私下於31日開生日趴，好兄弟柯震東等人都獲邀，地點正是柯震東爸爸柯耀宗位於東區的酒吧。據知情人士爆料指出，姜漢娜正是王大陸新女友無誤，當晚王大陸忙著跟朋友們狂歡喝酒，現場賓客和姜漢娜互動不多，疑似因語言不通，一個人乖乖待男友身邊。

姜漢娜和王大陸深情對視，互動十分親密。（翻攝自微博）兩人對此地下情相當低調，上個月被粉絲拍到同遊大阪環球影城，還被目擊在日本街頭接吻，照片看來更宛若熱戀中的情侶，王大陸方面均大加駁斥，稱當天還有不少人多同行，大家都是朋友，「當然是單身」。

28歲的姜漢娜外型高挑亮麗，與王大陸去年中合作中國劇《鬼吹燈之牧野詭事》結緣，兩人個性活潑相當投緣，當時還合照PO網互相標記，隨著王大陸事業重心移往中國，和劉奕兒戀情畫下句點，憑著他因《我的少女時代》在南韓的知名度，和姜漢娜火速熱戀。

對此，王大陸經紀人姚鳳群回應，生日趴當天他並未與會，不清楚有誰參加，但相當肯定的表示兩人只是因工作認識的朋友，「他（王大陸）沒時間談戀愛啦，聚少離多都會跑掉

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