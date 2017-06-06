蘋果硬體大更新 舊iPad出清免6千
2017/06/06 14:21
蘋果年度盛事2017 WWDC亮相新品不少，經銷商STUDIO A宣布舊款降價。（STUDIO A提供）〔記者吳佩樺／台北報導〕蘋果年度盛事2017 WWDC於台灣時間今日凌晨1點登場，今年更新硬體不少，亮相新款iMac電腦、升級版MacBook系列筆電以及10.5吋、12.9吋iPad Pro平板，經銷商STUDIO A宣布舊款降價，例如27吋iMac降價12,000元、12吋MacBook現省4,000元。
STUDIO A此次多款現有Mac系列、iPad Pro系列同步降價，電腦部份包含13吋MacBook Air降價2,400元、MacBook Pro降價超過9,000元，其中降幅最深為27吋iMac高階版原價78,900元、特價後66,900元，等於一口氣降了12,000元。iPad Pro系列降幅則為2,500~5,100元。
另外旗下行動商城《STUDIO A行動商城》APP祭出多款iPad福利品出清，最低6,000元有找，售完為止，涵蓋iPad mini 2 16GB Wi-Fi版原價12,900元、特價後免6,000元。
推薦新聞