44歲美魔女辣跳鋼管舞回春 差17歲「母子戀」修正果

44歲的米娜身材火辣，日前她在IG上傳跳鋼管舞的影片，大秀傲人馬甲線。（翻攝自IG）〔記者陳立妍／綜合報導〕44歲的南韓美魔女歌手米娜（Mina）靠運動回春，凍齡有成的她也不時在IG曬性感辣照，日前她在上傳穿著鋼管舞服裝及芭蕾舞鞋跳鋼管舞的片段，大秀傲人馬甲線、結實翹臀及修長美腿，童顏美貌與魔鬼身材看不出已44歲。

165公分、48公斤的米娜前年與小她17歲的美聲男團「SoReal」成員柳弼立公開戀情，隨後「小男友」便高唱從軍樂。為慶祝柳弼立於上月17日退伍，米娜先前也帶著媽媽上節目《媽媽的聯誼》，與柳弼立及其母親見面，並舉行相見禮（指雙方家長、親戚等聚集在一起，討論婚禮事宜），柳弼立更突然驚喜獻上自己悄悄準備的蛋糕，讓米娜母女感動落淚。而在相見禮結束後，柳弼立接受訪問時也特地感謝女友米娜在他當兵兩年期間不離不棄，「母子戀」被看好有望在最近修成正果。

44歲的米娜穿著瑜伽服，傲人雙峰呼之欲出。（翻攝自IG） 米娜與媽媽（上圖上）日前在節目中，和柳弼立及其母（上圖下）舉行相見禮，好事將近。（翻攝自Naver）

