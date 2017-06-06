「神力女超人」如果愛女人？蓋兒加朵直說選「她」

導演派蒂珍金斯（左）和蓋兒加朵合作無間。（華納提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕DC英雄電影《神力女超人》全球票房目前高達2.28億美金（約68.6億台幣），全台票房也突破1.4億台幣。由於先前曾傳出「神力女超人」可能是雙性戀，女主角蓋兒加朵最近受訪時再度被問到：「如果神力女超人喜歡女人會選誰？」她笑回：「應該會選導演派蒂珍金斯吧！」

蓋兒先前接受《綜藝報》訪問時，也曾被問到神力女超人「性向問題」，直言她們拍攝電影時並未探討，「這個設定在電影中從來就沒有被搬上檯面過」。她最近受訪時再被問到角色是否愛女人？先是開玩笑說：「也許吧，因為她看重的是內心！」隨後立刻大笑，最後說如果真的要選女伴，應該會選導演派蒂珍金斯，「我覺得神力女超人和派蒂對彼此的愛是同等的」。

導演派蒂珍金斯（右）和蓋兒加朵合作建構「神力女超人」的角色性格。（華納提供）

她也提到，這次拍攝《神力女超人》是回到角色起源、深入探索她的故事，「派蒂和我暢談如何表現這個角色，我們都同意她有一顆人類的心，並且擁有女神的力量」。蓋兒認為角色要打動觀眾的最佳途徑，就是展現出瑕疵，「她不是絕對完美和強大，也會有困惑和脆弱，演出該角的過程非常有趣」。《神力女超人》全台熱映中。