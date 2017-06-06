「神力女超人」如果愛女人？蓋兒加朵直說選「她」
2017/06/06 13:35
〔記者許世穎／綜合報導〕DC英雄電影《神力女超人》全球票房目前高達2.28億美金（約68.6億台幣），全台票房也突破1.4億台幣。由於先前曾傳出「神力女超人」可能是雙性戀，女主角蓋兒加朵最近受訪時再度被問到：「如果神力女超人喜歡女人會選誰？」她笑回：「應該會選導演派蒂珍金斯吧！」
蓋兒先前接受《綜藝報》訪問時，也曾被問到神力女超人「性向問題」，直言她們拍攝電影時並未探討，「這個設定在電影中從來就沒有被搬上檯面過」。她最近受訪時再被問到角色是否愛女人？先是開玩笑說：「也許吧，因為她看重的是內心！」隨後立刻大笑，最後說如果真的要選女伴，應該會選導演派蒂珍金斯，「我覺得神力女超人和派蒂對彼此的愛是同等的」。
導演派蒂珍金斯（右）和蓋兒加朵合作建構「神力女超人」的角色性格。（華納提供）
她也提到，這次拍攝《神力女超人》是回到角色起源、深入探索她的故事，「派蒂和我暢談如何表現這個角色，我們都同意她有一顆人類的心，並且擁有女神的力量」。蓋兒認為角色要打動觀眾的最佳途徑，就是展現出瑕疵，「她不是絕對完美和強大，也會有困惑和脆弱，演出該角的過程非常有趣」。《神力女超人》全台熱映中。
相關新聞
- 《神力女超人2》確定會有！導演透露續集將發生在...
- 《神力女超人》沒有加長導演版！派蒂珍金斯：0刪減鏡頭
- 八馬攜手星星兒 走過七年路
- 「見識人類對同類的殘忍」《神力女超人》北美首夜狂吸3.3億
- 《神力女超人》絕美畫面怎麼來？捨數位靠這個拍成的！
- 不甩黎巴嫩禁播《神力女超人》 以色列大樓秀跑馬燈為蓋兒加朵應援
- 《神力女超人》首映為何拒穿高跟鞋？蓋兒加朵霸氣說…
- （圖多）揭密《神力女超人》威猛亞馬遜女戰士 運動員與維密超模都參演
- 《神力女超人》超隱密彩蛋曝光！《蝙超》導演竟在片中尬了一角
- 《神力女超人》最迷人處遭破梗 全台5天破億！
- 神力女超人喊話PK雷神 漢斯沃回應超紳士
- 神力女超人 懷孕5個月照拍武打戲
- 《神力女超人》拯救DC宇宙 北美首日撈金11億
- 《神力女超人》叫好叫座 克里斯潘恩調笑漫威《復聯3》
推薦新聞