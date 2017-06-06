《小象隊》成員反覆胖瘦受折磨 吞100顆瀉藥動念自殺

《小象隊》成員劉聖心（左起）與Selina、高慧君。（年代Much提供）〔記者鍾智凱／台北報導〕小象隊成員劉聖心上年代MUCH《別讓身體不開心》聊減肥議題，她爆試過100種以上的減肥方法，曾一口氣吞下100顆瀉藥送醫院急診，她還表示：「罹癌治癒後憂鬱症卻找上門，曾經兩度動了想要一躍而下的自殺念頭。」最後在媽媽的溫情陪伴下，才逐漸走出憂鬱症低潮。

劉聖心坦承試過100種以上的減肥方法，曾一口氣吞下100顆瀉藥送醫院急診，她呼籲這是錯誤的減肥方法，因為她也因此導致日後更難上廁所。她也透露：「之前接受癌症化療結束後，憂鬱症卻找上門，最高紀錄曾經1個月下不了床。」

這幾年一直在厭食、暴食之間反覆胖瘦了7次，最瘦曾到48公斤，但隔3-4個月體重又衝回95公斤，相差47公斤，在憂鬱症期間甚至曾經兩度有想從高樓跳下的自殺念頭。直到有一年，看到媽媽除夕在打掃的身影時，閃過一個念頭，「媽媽在自己罹患卵巢症的時候，付出了很多的時間和金錢救回她，突然覺得自己很不孝順。」當晚跪在地上痛苦流涕，一直對著媽媽說：「對不起！」長達3、4個小時，但也從那一剎那開始覺得情緒釋放，開始慢慢願意接朋友電話、出門吃飯，逐漸走出憂鬱症低潮。

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