「持盾老人」惺惺相惜？美國隊長向神力女超人道賀

《神力女超人》（左）票房開紅盤，連美國隊長（右）都出面向她道賀。（合成圖，翻攝自Comic Books）

〔記者陳昱均／綜合報導〕DC新片在全球陸續上映還不到一周，目前就已經狂賣超過2.28億美金（約台幣69億元），打敗了包含《雷神索爾》、《鋼鐵人》等賣座超級英雄系列電影的紀錄，在評價方面更是好評不斷，翻轉了DC在《蝙蝠俠對超人：正義曙光》與《自殺突擊隊》後的逆勢，來勢洶洶，就連對家漫威的演員群也紛紛讚美此片。繼先前對家漫威的「雷神」克里斯漢斯沃大方表示神力女超人應該會贏過自己、狠踢索爾屁股後，現在連「美國隊長」克里斯伊凡、「浩克」馬克魯法洛等人，也都推文力挺《神力女超人》，完全沒有半點煙硝味。

飾演「雷神索爾」的克里斯漢斯沃（右），日前才表示認為神力女超人（左）會贏過自己的角色，甚至還會狠踹索爾的屁股。（翻攝自Screen Rant）

由於神力女超人與美國隊長這2個象徵「美國精神」的超級英雄漫畫角色，剛好都在1941年誕生、出現在這世界上都已經超過70年，加上一個因為身為神、一個因注射了血清，而能夠一直維持一定的年齡、體能與狀態；更巧的是，2人所使用的主要武器還剛好都是盾牌，因此曾被粉絲戲稱是「持盾老人們」。飾演美國隊長一角的男星克里斯伊凡，昨天（5日）就轉發了《美聯社》關於《神力女超人》在北美賣破1億美金（約台幣30.2億元）的新聞，並寫道：「哇!!!大大的祝賀」，這樣把DC與漫威身分放一旁、單純表達對一部作品的支持，甚至與對方惺惺相惜的溫暖舉動，讓影迷看了直呼：「身為對家男主角，還願意主動釋出善意來道賀，真的好棒」、「想看美國隊長跟神力女超人同台較量了！」

克里斯伊凡在推特轉推《神力女超人》在北美票房賣破1億美金的新聞，並發文祝賀對方。（翻攝自克里斯伊凡推特） 由於美國隊長（左）與神力女超人（右）都是在1941年被創造出來的，使用的主要武器還主要都是盾牌，被粉絲們戲稱是「持盾老人們」。（合成圖，翻攝自漫威、YouTube）

無獨有偶，漫威家的演員群除了美國隊長外，也有不少人都對《神力女超人》釋出溫暖善意，「浩克」馬克魯法洛也轉貼了一篇《神力女超人》票房旗開得勝、成為由女導演所執導的超級英雄片開片票房紀錄冠軍的新聞，並開心歡呼：「耶！」即將在漫威新片《黑豹》中現身的墨西哥籍女星露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）也發推表示：「神明保佑我們讓我們擁有這樣一部《神力女超人電影》，蓋兒加朵的表現將會讓你徹底黏在銀幕上而無法分心，而派蒂珍金斯也不是在鬧著玩的。」其他像是《星際異攻隊2》導演詹姆斯岡恩、《復仇者聯盟2》導演喬斯惠登、「涅布拉」凱倫吉蘭也都同聲力挺大讚《神力女超人》，《雷神索爾3：諸神黃昏》編劇克里斯多福約斯特虧DC漫畫家兼首席創意官傑夫強斯：「好吧，我的2個兒子們喜歡神力女超人比索爾還多了，真是謝了呢」，雙方陣營的人馬互動十分溫馨有趣。

「浩克」馬克魯法洛也轉貼了一篇《神力女超人》票房旗開得勝、成為由女導演所執導的超級英雄片開片票房紀錄冠軍的新聞。（翻攝自馬克魯法洛推特） 《復仇者聯盟2》導演喬斯惠登（上）以及《黑豹》女星露琵塔尼詠歐（下）都發文力挺《神力女超人》。（合成圖，翻攝自推特） 《星際異攻隊2》導演詹姆斯岡恩（上）、「涅布拉」凱倫吉蘭也都同聲力挺大讚《神力女超人》。（合成圖，翻攝自推特）