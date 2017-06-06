小潘潘變性扮男人 老公甜讚「演出沒極限」

潘妮洛普克魯茲在《天后開麥拉》黏鬍化身帥騎士。（威視提供）〔記者許世穎／綜合報導〕坎城影后「小潘潘」潘妮洛普克魯茲在新片《天后開麥拉》，大玩變性裝扮！她在片中飾演重返家鄉西班牙拍攝電影的好萊塢巨星瑪卡蕾娜，為救出關在集中營的舊情人，竟穿起士兵軍裝、戴起頭盔，還黏上超濃密絡腮鬍，大玩變性裝扮，以超man男人姿態展開救援任務。

2012年由班艾佛列克自導自演、奪下奧斯卡最佳影片的《亞果出任務》，當時獲得影評一致好評。5年後由小潘潘主演的《天后開麥拉》，也上演「假藉拍電影開啟救援行動」的情節。她在片中除了大露深V美腿秀魔鬼身材、與小鮮肉上演親熱戲碼，更變裝扮演超陽剛男人。

提及這次突破性演出，小潘潘笑說：「每個角色都是一個世界，我都會把她們當作是我的第一次，而瑪卡蕾娜這角色的本質已經融入在我身體裡了。」近日她和老公哈維巴登出席活動，老公也嘴甜大讚：「她的演出沒有極限。」夫妻感情羨煞旁人。《天后開麥拉》將於6月16日全台上映。

潘妮洛普克魯茲（右）和哈維巴登因《情遇巴塞隆納》結緣相戀，結婚近7年仍相當甜蜜。（翻攝IMDB）