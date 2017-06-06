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（影音）首支台灣製造VR版AV！ 《我的騷女時代》林真腥是她

2017/06/06 22:31

首支由台灣製造的VR版《我的騷女時代》，即將於月底推出。（潘朵啦提供）

〔記者陳立妍／台北報導〕首部台灣製造的VR版AV《我的騷女時代》即將於月底推出！由台灣成人娛樂品牌「潘朵啦」自製的4K畫質的VR版AV《我的騷女時代》，邀來AV女神佳苗琉華飾演「林真腥」，並由AV男優湊扮演讓少女們風靡一時的「徐大支」，該片不僅取經自人氣國片《我的少女時代》，就連宣傳照都KUSO「神還原」電影海報，惡搞創意引起影迷討論。

以360度3D拍攝的《我的騷女時代》前導預告片於日前曝光，影片中佳苗琉華化身「林真腥」，以3個分身同時出現在360度環場的教室場景中，以不同的姿態挑逗著觀眾，讓粉絲戴上VR眼鏡後有置身其境之感。潘朵啦表示，在歷經一年籌備後，即將在暑假正式推出華人第一個成人VR影音平台「Pandora VR」，從企劃、選角、劇本到定裝等前製作業，都以台灣觀眾偏好及華人圈流行文化為出發點，為本地市場量身製作，而不再是被動的接受日本既成的AV作品。

佳苗琉華（左）與男優湊在片中化身「林真腥」、「徐大支」。（潘朵啦提供）

除了現場拍攝作業全數移地至海外進行外，其他後製作業如影像縫合及3D特效等也都是由潘朵啦的VR後製中心自行完成，創意及後製都是純正的MIT。而月底 Pandora VR將先進行封測版，《我的騷女時代》也將在月底上線，而接下來由地表最強辣妹AIKA、宣布定居台灣的月島菜菜子等一線女優主演的作品，則正在緊鑼密鼓地籌備中。

24歲的佳苗琉華換上清純學生服，擺出誘人姿勢。（潘朵啦提供）

《我的騷女時代》前導廣告（輔導級）：

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