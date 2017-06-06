不再中二！席琳娜大讚小賈哽咽悼念爆炸案受難者發言「很美好」

小賈（右）昨天在亞莉安娜曼徹斯特義演上真情流露，發表了相當動人的演說，讓前女友席琳娜（左）看了也讚不絕口。（合成圖，法新社、美聯社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕為了表達自己不願向惡勢力屈服的決心，西洋小天后亞莉安娜在自己上月於英國曼徹斯特開唱、卻不幸發生了導致22死與119傷的恐攻爆炸案之後，僅相隔短短2個禮拜又再次返回曼徹斯特，舉辦《曼徹斯特愛在一起》慈善演唱會，包含小賈斯汀、麥莉、凱蒂佩芮、酷玩等大咖明星也都一起到場助陣演出，以音樂和愛帶給大家滿滿的力量。而其中，小賈難得正經、不再中二地向台下發表了一段十分感性且動人的演說，讓人聽了熱淚盈眶；對此，之前曾與小賈鬧翻的前女友席琳娜也不計前嫌地大讚他的舉動「很美好」。

小賈是亞莉安娜《曼徹斯特愛在一起》慈善演唱會的演出嘉賓之一。（美聯社）

小賈昨天帶著一把吉他就登台演出，在演唱《Cold Water》前，他先帶領全場5萬名觀眾齊聲大喊：「Love, love, love」，提醒大家心中仍要繼續充滿著愛；而在演唱結束後，他也十分正經嚴肅地向台下所有人喊話：「上帝是隱藏在邪惡與黑暗中的良善，祂愛著你們，而我們也愛著你們這些受難者家屬們」，接著請眾人一起舉起雙手，帶領大家一起悼念遇難者們，讓全場觀眾跟著他一起大喊「我們尊重你們」、「我們愛你們」，甚至謙虛表示很感謝大家今天能讓自己站在這個舞台上，全程更是數度哽咽、真情流露，一反過去的屁孩中二形象，感動不少人。

小賈在對台下的受難者親友發表演說時數度哽咽。（翻攝自YouTube）

雖然在去年8月時，小賈因保護與當時交往的女友蘇菲亞李奇怒槓上粉絲，席琳娜曾留言奉勸他，沒想到他一怒之下大爆對方曾劈腿「1世代」前成員贊恩的事蹟，隨後更直接刪除了Instagram帳號，讓這對前愛侶面臨撕破臉的難看局面，不過《每日郵報》報導席琳娜在看了小賈昨天在亞莉安娜義演上感動人心、真情流露的演出與發言後，今天登上《Morning Mash Up》節目時，就大方表示：「我認為小賈做得很棒，這真的相當美好，我想所有人都做了件美麗的創舉，這真的太大方慷慨了，我特別喜歡亞莉安娜處理這件事的方式」，對於前男友終於長大的成熟舉動，毫不吝嗇地給予熱情讚美。

小賈（左）去年8月時，曾在IG上為了當時交往的女友蘇菲亞李奇與舊愛席琳娜（右）隔空開戰。（合成圖，翻攝自小賈、席琳娜Instagram）

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