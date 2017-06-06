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《神力女超人》助威DC 《自殺突擊隊2》傳明年開拍

2017/06/06 12:30

《自殺突擊隊》在全球熱賣224億台幣，續集箭在弦上。（資料照，華納提供）〔記者許世穎／綜合報導〕「DC擴充宇宙」（DCEU）最新作品《神力女超人》在全球熱賣，今年底《正義聯盟》將接續這股熱潮，不過另一部受到影迷歡迎的《自殺突擊隊》，現也傳出可望於明天開拍續集。

在《自殺突擊隊》飾演「瑞克弗萊格上校」的喬爾金納曼，最近為了影集《紙牌屋》第五季接受《好萊塢報導者》訪問，透露《自殺突擊隊2》的劇本正在動工，「據我所知，他們已經在創作劇本了，我覺得可能會在2018年開拍，不過還沒有確定，但我一定會在續集中回歸。」

喬爾金納曼在《自殺突擊隊》飾演「瑞克弗萊格上校」，續集可望回歸。（翻攝IMDB）目前還不知道首集導演大衛艾爾是否會回歸執導續集，但DC接下來的以女反派為主的影片《高譚倩影》（暫譯，Gotham City Sirens）已確定由他執導，「小丑女」瑪歌羅比將繼續演出。今年初也曾傳出華納有意邀請梅爾吉勃遜等其他導演來執導《自殺突擊隊2》，甚至導演蓋瑞奇也曾表達執導意願。

《自殺突擊隊》描述包括小丑女、死侍等超級壞蛋組隊拯救世界，去年8月推出時評價兩極，雖然整體並未像該片預告一樣讓人驚豔，但仍在全球熱賣7.45億美金（224.29億台幣）。「DC擴充宇宙」在《神力女超人》叫好叫座後聲勢大好，《自殺突擊隊2》開拍也只是時間問題。

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