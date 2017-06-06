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（影音）艷星直播被搶造假 跑路返港馬國民眾提告

2017/06/06 11:42

港星林雅詩直播時突然被搶，被證實是演戲。（翻攝自YouTube，合成圖）〔記者許世穎／綜合報導〕港星林雅詩3日在馬來西亞吉隆坡文冬區玩臉書直播，突然被一名男子搶手提袋，之後改口稱是誤會，引起當地媒體及民眾關注，質疑她「造假」，最後被踢爆是在拍戲。她原定8日返港，昨天「跑路」似的提早回去，但她已激起民怨，有當地華人團體昨日憤而報警，要求全面徹查，並要林雅詩還當地聲譽。

現年39歲的林雅詩，1997年曾參選香港小姐，最後進入前20名，但在決賽前12名被刷掉；後與無線電視簽約，在多部連續劇演不重要角色，1998年離開無線後，一度退出娛樂圈，之後又簽約給導演王晶的電影公司，在三級片中性感裸露演出，還曾和古天樂拍床戲傳緋聞。

直播事件發生隔天，馬國警察總長丹斯里卡立阿布巴卡接受訪問時，也要求她需公開澄清，否則認為她對馬國「存有惡意」，但警方不針對此事件展開調查，建議將她列為不受歡迎人物，禁止她日後入境。

港星林雅詩不吝展現好身材。（翻攝林雅詩臉書）文冬華人大會堂主席拿督斯里羅龍年更昨說，林雅詩不但誤導民眾，更嚴重損害國家名譽，「不要為了宣傳而製造假新聞，破壞文冬旅遊形象。」更表示文化街代表開會商量後，決定到警局備案，而馬國警方亦已展開調查。

由於林雅詩原定8日才返港，當地青年團長浦文雄希望她離開前將事情澄清，但她的經紀人昨接受港媒訪問時表示，她昨早已返港，目前已交給律師處理，他不認他們提早返港，而林雅詩至今仍未回應，臉書持續關閉中。

林雅詩疑似造假直播被搶手提袋影片：（相關影片取自臉書，如遭移除敬請見諒）

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