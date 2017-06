《酷狗寶貝》配音男星逝世 享耆壽96歲

為黏土動畫《酷狗寶貝》中愛吃乳酪的發明家男主角「華佬」華萊士(左)配音的英國男星彼德薩利斯(右),已於當地時間2日不幸逝世。(美聯社)

〔記者陳昱均/綜合報導〕由「阿德曼動畫工作室」的尼克帕克原創的英國黏土定格動畫喜劇《酷狗寶貝》(Wallace and Gromit),自1989年起,一共推出了4集30分鐘短片,也在2005年與動畫界巨頭「夢工廠」合作,推出了首部長篇電影《酷狗寶貝之魔兔詛咒》(Wallace & Gromit: the Curse of the Were-Rabbit),廣受不少大小朋友們的喜愛。不過,今天卻傳來令人哀痛的消息,為《酷狗寶貝》中愛吃乳酪的發明家男主角「華佬」華萊士(Wallace)配音的男星彼德薩利斯(Peter Sallis),已在當地時間2日高齡逝世,享耆壽96歲。

彼德薩利斯一直為《酷狗寶貝》的4集短片以及1部長篇電影配音獻聲。(翻攝自BBC)

彼德薩利斯的所屬社,在今天發表聲明稱:「我們帶著巨大悲傷,來向大家宣布我們的客戶彼德薩利斯,已於6月2日星期五,在家人的陪伴之下安祥於Denville Hall離世。」《酷狗寶貝》創作者尼克帕克在得知此噩耗後,大讚他是個獨特的演員,也難過表示:「我非常難過,但也覺得很感謝能夠有這個機會來認識彼德薩利斯,以及與他合作這麼多年,他一直都是我『華佬』這個角色最首要,也是唯一的選擇。」

在二次大戰時因患有血清白蛋白紊亂而無法加入空軍的彼德薩利斯,受經營戲劇招待所的祖母影響,就決定投身成為一名演員,除了為拿過3次奧斯卡獎的《酷狗寶貝》系列男主角「華佬」配音之外,他最著名的角色就是在播了整整37年、31季的英國長壽電視劇《最後的夏日葡萄酒》(Last of the Summer Wine)中的角色諾曼克雷格(Norman Clegg)。