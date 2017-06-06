《酷狗寶貝》配音男星逝世 享耆壽96歲

為黏土動畫《酷狗寶貝》中愛吃乳酪的發明家男主角「華佬」華萊士（左）配音的英國男星彼德薩利斯（右），已於當地時間2日不幸逝世。（美聯社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕由「阿德曼動畫工作室」的尼克帕克原創的英國黏土定格動畫喜劇《酷狗寶貝》（Wallace and Gromit），自1989年起，一共推出了4集30分鐘短片，也在2005年與動畫界巨頭「夢工廠」合作，推出了首部長篇電影《酷狗寶貝之魔兔詛咒》（Wallace & Gromit: the Curse of the Were-Rabbit），廣受不少大小朋友們的喜愛。不過，今天卻傳來令人哀痛的消息，為《酷狗寶貝》中愛吃乳酪的發明家男主角「華佬」華萊士（Wallace）配音的男星彼德薩利斯（Peter Sallis），已在當地時間2日高齡逝世，享耆壽96歲。

彼德薩利斯一直為《酷狗寶貝》的4集短片以及1部長篇電影配音獻聲。（翻攝自BBC）

彼德薩利斯的所屬社，在今天發表聲明稱：「我們帶著巨大悲傷，來向大家宣布我們的客戶彼德薩利斯，已於6月2日星期五，在家人的陪伴之下安祥於Denville Hall離世。」《酷狗寶貝》創作者尼克帕克在得知此噩耗後，大讚他是個獨特的演員，也難過表示：「我非常難過，但也覺得很感謝能夠有這個機會來認識彼德薩利斯，以及與他合作這麼多年，他一直都是我『華佬』這個角色最首要，也是唯一的選擇。」

在二次大戰時因患有血清白蛋白紊亂而無法加入空軍的彼德薩利斯，受經營戲劇招待所的祖母影響，就決定投身成為一名演員，除了為拿過3次奧斯卡獎的《酷狗寶貝》系列男主角「華佬」配音之外，他最著名的角色就是在播了整整37年、31季的英國長壽電視劇《最後的夏日葡萄酒》（Last of the Summer Wine）中的角色諾曼克雷格（Norman Clegg）。