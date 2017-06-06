電台情人生前心愛馬場 易主濫墾豪雨釀災
2017/06/06 11:24
「電台情人」資深廣播員李季準在今年4月辭世，他生前心愛的馬場在近日豪大雨沖刷下大坍方。（資料照）
〔記者洪素津／台北報導〕「電台情人」資深廣播員李季準辭世，廣播界一代傳奇殞落，而他2006年因罹患扁桃腺癌後便逐漸退隱，在埔里經營馬場，李季準的馬場輾轉賣給台中市廣天宮主委張家豪，即遭大規模整地，原本林木蓊鬱的馬場，2015年下旬已光禿一片，數度遭民眾檢舉，在近日豪大雨沖刷下，造成地方大坍方，衝毀下游民宅、農田。
李季準馬場在埔里鎮桃米里，馬場環境優美，聘請多位專業教練指導，是台灣第一座以推廣馬術訓練為主的馬術俱樂部，李季準除在廣播界名留青史外，在馬術界也是赫赫有名，不料馬場易手後，光景不如從前，屢遭民眾檢舉因濫墾濫伐導致衝垮家園，但遲至去年1月，縣府農業處才認定地主涉嫌違法濫墾0.9公頃，依違反《水土保持法》裁罰6萬元，要張提出水土保持緊急處理與維護計畫，今年4月仍發現張未按計畫施工還違法超挖，近日豪雨下仍造成災情。
對此，廣天宮主委張家豪說，他2年多前輾轉購入李季準馬場近5000坪土地後，只砍除土地上竹林、雜草整地，強調山坡地是經縣府合法進行「緊急維護處理」，推稱土石流是埔里鎮公所鋪設柏油工程導致。而南投縣政府農業處山坡地管理科科長蕭文鎮表示，經檢舉到場勘查發現該片土地是違法開挖，已要求地主提出水土保持緊急處理與維護計畫，4月進行施工中檢查，發現地主違反計畫，要地主限期說明。
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