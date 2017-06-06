（影音）阿湯哥戰完木乃伊 無縫接軌入險境販毒

湯姆克魯斯片中依然有不少刺激動作戲。（UIP提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕「阿湯哥」湯姆克魯斯新片不斷，上月4度來台宣傳的《神鬼傳奇》還未上映，8月準備上映的電影《美國製造》昨搶先釋出首支最新預告，他在片中飾演一名機師身兼中情局臥底潛入販毒組織，只要有阿湯哥在，一定少不了精彩動作戲，因此片中也不乏自駕飛機、槍戰、爆破等刺激場面。

湯姆克魯斯（右）飾演一名機師身兼中情局臥底潛入販毒組織。（UIP提供）《美國製造》是阿湯哥和《明日邊界》導演道格李曼再度攜手合作的作品，故事改編自真人真事，描述80年代一位機師兼騙徒拜瑞席爾，出乎意料的被中情局網羅，同時負責為中情局及哥倫比亞麥德林販毒軍團間運輸違禁品，包括軍火走私、毒品，並參與策動美國史上最大規模的祕密行動之一。

其他演員卡司還包括《神鬼獵人》多姆納爾格里森、《姐姐我醉大》莎拉萊特、《黑勢力》傑西普萊蒙、《控制》蘿拉柯克等。該片8月18日在台上映；另外，阿湯哥重啟的《神鬼傳奇》則在6月7日搶先全球在台上映。

湯姆克魯斯（左）飾演一名機師身兼中情局臥底潛入販毒組織。（UIP提供）

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