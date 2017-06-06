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安以軒伴娘團4關驗忠誠 CEO10兄弟揮汗拚迎娶

2017/06/06 10:58

安以軒夏威夷結婚，老公陳榮煉迎娶儀式。（經紀人提供）〔記者蕭方綺／台北報導〕安以軒今天和澳門德晉集團CEO陳榮煉在夏威夷舉行婚禮，準備了10對伴郎伴娘的豪華陣容，其中包括安氏企業姊妹淘劉品言、夏于喬、陳喬恩、Linda等人，身穿橘紅色爆乳長洋裝擔任伴娘，為她考驗新郎誠意。

伴娘團一見到新郎兄弟團就先要大紅包，還搞笑檢查厚不厚；10位伴娘都不是省油的燈，接著設計了4個關卡，第一關是「咬愛心吐司」、第二關是「穿比基尼做性感動作」，第三關是「綜藝頭轉夾銅鑼燒」，第四關是「人肉伏地挺身」，這票年紀不算輕的兄弟團不但得耗體力、還要配合度高！陳小春等人幾度搞笑翻臉說不玩了，最後伴娘出動陳喬恩談判，加碼65個紅包（新郎綽號65）。

安以軒夏威夷結婚，老公陳榮煉迎娶儀式。（經紀人提供）好不容易一路闖關進到新娘房，又下了最後一道難題，要新郎陳榮煉親自出馬，在偌大的房內找出新娘鞋，結果平時見了大風大浪的陳榮煉竟然老半天才找出一隻鞋，另一隻在保險箱，還得猜出兩人愛的密碼，最後他超man的一把抱起安以軒，在媒婆撐紅傘下，滿頭大汗抱著新娘跑了半個酒店，終於抱得美人歸。伴娘團共領到200個紅包才放行，將好姊妹安以軒風光嫁出去。

拜別家長時，安以軒的父親要陳榮煉好好照顧自己的掌上明珠，安以軒一度眼泛淚光，但忍住不掉淚。新人進到新房內，依照傳統習俗「坐長褲」，象徵穩坐財庫，並互餵早生貴子甜湯，最後新娘走出新房給男方長輩奉茶，迎娶儀式一切圓滿。

安以軒夏威夷結婚，老公陳榮煉迎娶儀式。（經紀人提供）安以軒夏威夷結婚，老公陳榮煉迎娶儀式。（經紀人提供）安以軒夏威夷結婚，老公陳榮煉迎娶儀式。（經紀人提供）安以軒夏威夷結婚，老公陳榮煉迎娶儀式。（經紀人提供）安以軒夏威夷結婚，老公陳榮煉迎娶儀式。（經紀人提供）安以軒夏威夷結婚，老公陳榮煉迎娶儀式。（經紀人提供）安以軒夏威夷結婚，老公陳榮煉迎娶儀式。（經紀人提供）安以軒夏威夷結婚，老公陳榮煉迎娶儀式。（經紀人提供）

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