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（圖多）揭密《神力女超人》威猛亞馬遜女戰士 運動員與維密超模都參演

2017/06/06 09:16

《神力女超人》中的天堂島亞馬遜女戰士們，在大銀幕上殺敵殺得威猛，其實各個來頭都不小。（翻攝自Entertainment Weekly）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在DC新片《神力女超人》中，除了蓋兒加朵精彩的表現迷倒不少人外，劇中戴安娜故鄉「天堂島」裡的一群亞馬遜女戰士，在絕美海灘上騎著馬、英勇殺敵的模樣更是令人印象深刻。而仔細看的話，可以發現這些女戰士們，各個都擁有結實肌肉線條，其實正是因為她們的身形根本不是為了拍片硬訓練出來的，各個來頭都不小，除了特技演員、運動員、女子七項全能選手、女警外，甚至連前希臘小姐與維密超模天使都名列其中！

飾演亞馬遜女戰士的演員，私下大多是真正的運動員，本來就擁有一身結實肌肉與深厚體能底子在。（翻攝自Instagram）亞馬遜女戰士們在片場的自拍合影。（翻攝自Instagram）

根據《Entertainment Weekly》報導，德國超模杜晨科洛斯（Doutzen Kroes），曾是「維多利亞的秘密」的天使，過去曾為不少時尚大品牌走過秀、拍過宣傳照，模特兒經歷相當豐富，私下她也有豐富的騎馬經驗；這次在《神力女超人》中，飾演亞馬遜女王希波呂忒的左右手「薇妮莉亞」（Venelia），對於能夠參演這部超級英雄大片，她自爆所遇到的最大挑戰，就是要以一隻手騎馬，然後同時另一隻手還要握著劍在殺人，並笑言：「雖然這聽起來很糟糕，但真的太有趣了！」

德國超模杜晨科洛斯在《神力女超人》中騎馬的帥氣英姿。（翻攝自Instagram）杜晨科洛斯過去曾是曾是「維多利亞的秘密」的天使，過去曾為不少時尚大品牌走過秀、拍過宣傳照。（翻攝自Instagram）

除了身材姣好的名模外，拍攝團隊也直接從體育界下手，找來真正的運動員加入，像飾演亞馬遜將軍、希波呂忒女王妹妹安提奧佩底下2名女將士的「伊格利亞」（Egeria）與「潘索西利亞」（Penthesilea），就是由美國混合健身冠軍布魯克恩絲（Brooke Ence）以及瑞典專業女鬥士瑪德蓮妮法貝姬娜（Madeleine Vall Beijner）來飾演的。

飾演亞馬遜女戰士的布魯克恩絲（右）與瑪德蓮妮法貝姬娜（左）私下都是真正的女運動員。（翻攝自Instagram）

但為了要在電影中呈現出最完美的打鬥場面，即使是這些專業運動員，也得在開拍前好幾個月就特別飛到倫敦，參加為期數周的集訓，訓練內容包含基本強度訓練、舞劍、騎馬，還有拍片時的特技動作等，她們透露，訓練員想讓所有人看起來像是在演「女版《300壯士》」一樣，讓這些平常主要由男性在做的激烈運動，全都讓一群女性來從事、對打，足見訓練強度有多猛烈。

騎馬的訓練對飾演亞馬遜女戰士的演員們來說是必須的。（翻攝自Instagram）射箭也是亞馬遜女戰士的必備技能之一。（翻攝自Instagram）

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