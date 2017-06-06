（獨家）豬哥亮告別式謝金燕不來 王彩樺切割冷回「沒聯絡」

身為謝金燕兒子乾媽的王彩樺（左），表示最近自己都沒有與謝金燕連絡。（記者王文麟攝）

〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮病逝，謝青燕、謝金燕從靈堂離奇消失，卻不忘透過經紀人球球轉述「愛不分何時何地」、「姊姊用自己的方式悼念父親」，以及日夜為父誦經14小時等，並稱謝金燕為此暴瘦3公斤，昨有消息指出，兩名謝女這22天來都沒跟豬哥亮家屬聯繫，連告別式都將缺席；曾是身為豬、謝橋梁的王彩樺，卻上演黃金切割戲碼。

王彩樺得知豬哥亮過世哭到眼睛紅腫。（翻攝自微信）

王彩樺昨與藍正龍、柯佳嬿及葉天倫赴豬哥亮靈堂弔唁，若以個人來說，這是她第4度前往致意，次數早已超越神隱的姊妹淘謝金燕；豬哥亮生前視她為自己人，她又是謝金燕兒子的乾媽，在豬、謝父女鬧翻的18年，她夾在中間，扮演橋梁角色，負責協助兩人隔空傳話還算稱職，但始終無法讓這對父女正式破冰。

王彩樺（左二）昨4度前往弔唁豬哥亮。（記者王文麟攝）

直到豬病危，謝金燕才如願在非公開狀態下，父女倆關在臺大醫院的病房裡和解；不過事後卻傳出王彩樺是幕後推手，王對此沒否認，隨即被謝金燕方面打臉，兩邊關係似乎降至冰點，不過，王彩樺與豬哥亮家屬仍保持良好關係，常到靈堂陪家屬聊天。

現在謝金燕經歷喪父之痛，暴瘦3公斤，王彩樺昨被問是否有私下關心，竟給了一個玄妙的答案，離奇程度堪比謝金燕靈堂神隱懸案，王女回應如下：「沒有、我沒有跟她聯絡，我沒有電話哩，Sorry!」隨即火速遁入人群離去；於是曾與她很熟，又是她乾兒子親媽的謝金燕，在她人生中就這樣成為一個失聯的故人。

至於被爆將缺席豬哥亮告別式的謝金燕，經紀人球球未回覆求證訊息，主僕倆雙雙消失。

謝金燕（右）仍在神隱中。（記者姚介修攝）