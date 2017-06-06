豬哥亮牽亡預告後事「要熱鬧」 出殯怕債主鬧場

豬哥亮生前曾預言死後身後事希望能「熱鬧」。（記者趙世勳攝）

〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮病逝，靈堂開放粉絲追思區，全天候播放他生前作品，其中包括3年前高凌風病逝後，張菲、豬哥亮、劉福助及向娃在追思演唱會《藍寶石之夜》中的表演橋段；向娃回想起這一趴，忍不住哽咽地說：「那時我們四個人在後台，豬哥ㄟ（指豬哥亮）就感慨說，大家身體要顧、要好好保重，沒想到……唉。」

回顧整段影片，張菲、豬哥亮先在台上抬槓，頻拿身後事開玩笑，像是豬哥亮羨慕高凌風追思會辦得盛大，「死假如像他這樣，熱鬧、好，熱鬧，很熱鬧。」還自嘲換他死就沒辦法，畢竟光是債主找上門就鬧不完，張菲則回嘴：「我明天就做給你。」讓豬哥亮笑到岔氣，差點漏接梗；後來劉福助、向娃登場，4人一起表演《牽亡歌》，這個橋段成為當天高潮。

向娃昨受訪時表示，當天他們一起Re《牽亡歌》橋段，後來在後台閒聊，大家畢竟秀場出身，認識夠久，年紀也大了，連年來又送走不少老朋友，談起生死算是口無遮攔，豬哥亮還感慨地說：「朋友越來越少，大家身體要顧，要好好保重。」當時他尚未確診罹患大腸癌，不過時隔3年，就換他走了。

向娃哽咽地說，上次見到豬哥亮，已是去年錄《華視天王豬哥秀》時，他被癌魔折磨，整個人身形消瘦，但豬哥亮愛面子，不喜歡被當病人看待，還是一派老大哥的樣子回她：「中醫西醫都有在看，還不錯，現在顧得很好啦。」她接著又提醒他，天天工作太拚了，不要太操勞，豬卻說：「現在時機不好，有機會做就多做一點，可以做就趕快做。」就是因為孩子都小，想替他們拚搏到最後一刻。