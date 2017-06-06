《鬼怪》月底在台首播 孔劉接演全靠「他」推一把

孔劉在《燦爛的守護神-鬼怪》中穿盔甲上陣演出，工作人員細心替他調整戲服。（衛視中文台提供）〔記者粘湘婉／綜合報導〕韓星孔劉因夯劇《鬼怪》再登演藝顛峰，回到男神寶座，4月底他登台舉辦見面會，與在場5500名「孔太太」俏皮互動，感動落下男兒淚。該劇終於確定將於30日在台播出，劇名為符合大眾民情，改為《燦爛的守護神-鬼怪》，有望再掀收視瘋潮。此外，他日前接受《君子雜誌》專訪，透露當初是因經紀人當起「幕後推手」，安排他與導演、編劇見面，才讓他改變心意，願意接下演出，並謙稱自己因「佔有慾」不強，對演藝圈名氣、人氣沒執著，反而幫助他繼續演員之路。

先前編劇金恩淑就曾笑稱，苦等孔劉5年，才等到他點頭答應接下《鬼怪》男主角。孔劉在雜誌訪問中表示，退伍後沒多久，他曾接到《鬼怪》邀約，當時經紀人先拿劇本給他，撂話「我知道你不會接，但這部劇會成功」，要他先過目看看。

孔劉與經紀人合作多年，培養出深厚默契。（翻攝自soop_boss IG）孔劉透露當時內心與經紀人想法一致，但他比起電視劇，更想專心深耕電影，因而婉拒演出，交還劇本時也向金恩淑表示：「這部劇會成功的。」直到去年，他因多次拒絕邀約過意不去，在經紀人半強迫下，答應與金恩淑、導演李應福見面，沒想到卻因此被說服演出，對此他也笑稱：「我猜經紀人是故意安排的，也許是想消除我的不安吧。」

《鬼》劇6月30日起將接檔《提皮箱的女人》，每周一至周五晚間9點在衛視中文台播出，並將加碼播出精彩花絮，包含獨漏鏡頭、即興發揮等內容，讓粉絲們一睹幕後製作祕辛。