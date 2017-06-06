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（專訪）妻夫木聰自爆幸福肥 兇手不是老婆竟是「他」

2017/06/06 07:21

妻夫木聰專訪。（記者趙世勳攝）〔記者粘湘婉／專訪〕妻夫木聰日前首度以人夫之姿抵台，為新片《愚行錄》宣傳，不同於片中陰沉角色，受訪時他多次展露陽光笑容，表示一天之中，只會在早上展現最「黑暗」的一面。他過去曾跟導演侯孝賢合作《刺客聶隱娘》，2人也因此成為忘年之交，他稱侯孝賢是個美食家，常帶他一起到處吃吃喝喝，讓他一度害怕會「幸福肥」上身，胖到不連戲。

妻夫木聰自爆，與侯孝賢拍片時，體直線上升。（翻攝自日網）妻夫木聰笑稱最擅長與人拉近距離，每次一入劇組，就會主動邀和大家吃飯，靠飯局迅速混熟。也因他不挑嘴，當時拍片跟侯孝賢同桌吃飯，侯孝賢常會不由自主地，往他碗裡猛加菜，因為這樣拍戲常拍到一半就發胖，「雖然只有1、2公斤左右，但我那時候想說再胖下去就完蛋了，吃完飯就狂健身。」深怕不連戲，成為另類困擾。

不僅如此，妻夫木聰更爆料與侯孝賢拍戲，其實相當悠閒，「有時候導演覺得光影不對，出班才4小時就收工，剩下的時間，侯導就會開發好吃的店，找大家去吃飯」當時他常在片場跟大家吃吃喝喝，對於劇組變出羊肉串，覺得不可思議，「我是重口味，很愛辛香料的人，羊肉串真的很好吃，我回日本都還去找店來吃。」美味至今讓他難忘。

妻夫木聰專訪。（記者趙世勳攝）妻夫木聰先前曾在代言廣告裡，扮演真人版《哆啦A夢》的大雄，他私下卻透露個性一點都不像大雄，更笑稱：「我不想要像大雄，像他就完蛋了，他太會替人找麻煩了。」《愚》片中，他飾演沉默的周刊記者，與妹妹擁有不可告人的秘密，他私下自曝最黑暗的一面，就是早上剛起床的時候，雖不會賴床，幾乎鬧鐘一響就會醒，但需要一段時間讓大腦「開機」，「早上我會很沉默，幾乎就是面無表情，有時候常被誤認在生氣，嚇到人」。《愚》片9日在台上映。

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