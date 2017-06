準金曲歌后撞臉袁惟仁 參賽被威脅慘落榜

盧凱彤上週在香港開唱。(洛克妹有限公司提供)

〔記者蔡琛儀/台北報導〕準金曲歌后盧凱彤上周在香港一連唱四場,還帶著人生第一把、爸爸送給她的吉他,並和歌迷分享小時候雖然全校同校都公認她唱歌很厲害,但當時的主任卻告訴她,不加入合唱團,就不會讓她進入歌唱比賽總決賽,但盧凱彤最後沒有妥協,果然沒有得獎,她也決定要利用開唱的機會,向該名主任喊話,自己從未後悔過。

盧凱彤在演唱會穿上制服。(洛克妹有限公司提供)

但在此時,盧凱彤背後開始播放自己小時候的照片、日記等物品,卻被發現她以前根本撞臉袁惟仁,讓全場笑翻。盧凱彤演唱會上也特別和遠居加拿大的哥哥視訊合唱《Bring it on home to me》。

盧凱彤和哥哥隔海合唱。(洛克妹有限公司提供)

出道15年的她入圍本屆金曲歌后,但她看得很開,「小時候唱歌很開心,不經大腦,腦袋裡只裝大便,但越長越大顧慮的事情越多就越恐懼,因此築起一道道的高牆,唯有去了解自己、接受自己的不完美,這些牆才會倒下。」

