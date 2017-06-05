限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（專訪）星光空姐驚收露鳥照 嚇得緊急這麼做

2017/06/05 21:05

星光空姐林佩瑤。（記者趙世勳攝）　

〔記者陽昕翰／台北報導〕「星光二班」出身的空姐歌手林佩瑤「畢業」10多年，她重返航空業發展，生活過得自在精彩，她前陣子因一張伴娘美照掀起討論，常在粉絲團與粉絲互動的她透露：「感覺這陣子我的男性粉絲變多了，常常收到許多特別的訊息。」包括私訊收到騷擾的露鳥照，讓她嚇得緊急封鎖兼刪除。

林佩瑤是星光大道第二屆參賽者，熱愛歌唱的她，2007年征戰選秀節目，好歌喉獲得不少矚目，「比賽就是蠟燭兩頭燒，結果沒辦法留職停薪，最後卻被淘汰了。」

當時她比完賽後，曾有唱片公司與她接洽，不過最後仍決定放棄歌手之路，回歸本業當空姐，她談到：「空服員這份工作，是很彈性跟自由，演藝圈太緊繃了，我是一個隨遇而安的人。」

林佩瑤受訪也說，曾經為當歌手還是空服員感到掙扎，「其實有人找我去唱片公司談，他們問我可能放棄現在飛行員的工作嗎？我當時就覺得我沒有辦法。」

她目前已在航空業任職超過11年，有時也會被乘客認出，「剛比完賽的那一兩年，每天大家都會一直問我問題，像是比賽有沒有內定啊之類的，我都笑說我都被淘汰了，我真的不知道。」還曾遇過機長要她在機上唱首歌，讓她慘被其他同事虧。

相關新聞

推薦新聞
（影音）豬哥亮生前最疼他 藍正龍靈堂前淚崩「他像我爸」 （影音）豬哥亮生前最疼他 藍正龍靈堂前淚崩「他像我爸」
2017/06/05 15:31
（圖輯）安氏企業亮相 安以軒夏威夷婚星光熠熠 （圖輯）安氏企業亮相 安以軒夏威夷婚星光熠熠
2017/06/05 16:45
余天軟釘子碰到怕 豬哥亮追思會暫不出手 余天軟釘子碰到怕 豬哥亮追思會暫不出手
2017/06/05 18:26
200嘉賓婚前趴 安以軒被老公逼哭了 200嘉賓婚前趴 安以軒被老公逼哭了
2017/06/05 14:56
（獨家）造型師奔四七法會 豬哥亮靈前跪泣 （獨家）造型師奔四七法會 豬哥亮靈前跪泣
2017/06/05 20:08
（影音）詹雅雯喉嚨穿刺仍要唱 簽器捐遺愛人間 （影音）詹雅雯喉嚨穿刺仍要唱 簽器捐遺愛人間
2017/06/05 16:07
曾酸亞莉安娜爆炸案後逃回家 英主持人認錯了 曾酸亞莉安娜爆炸案後逃回家 英主持人認錯了
2017/06/05 13:09
《神力女超人》超隱密彩蛋曝光！《蝙超》導演竟在片中尬了一角 《神力女超人》超隱密彩蛋曝光！《蝙超》導演竟在片中尬了一角
2017/06/05 14:28
30歲女歌手還在室 碰八塊肌猛男潮紅了 30歲女歌手還在室 碰八塊肌猛男潮紅了
2017/06/05 20:04
41歲人妻女星激瘦20公斤 比基尼S曲線完爆嫩奶 41歲人妻女星激瘦20公斤 比基尼S曲線完爆嫩奶
2017/06/05 14:44
比對10年前照片 賴雅妍：還好沒整形 比對10年前照片 賴雅妍：還好沒整形
2017/06/05 13:54
千億富少任性玩真的 拉女友遊日好事近？ 千億富少任性玩真的 拉女友遊日好事近？
2017/06/05 13:48
T.O.P爆呼麻後首露面 沉默離開警署 T.O.P爆呼麻後首露面 沉默離開警署
2017/06/05 18:28
黃秋生狠剁命根子 《失眠》狂噴血觀眾看到吐 黃秋生狠剁命根子 《失眠》狂噴血觀眾看到吐
2017/06/05 13:29
想演女女吻戲 林依晨被當場摔劇本 想演女女吻戲 林依晨被當場摔劇本
2017/06/05 18:38
性感女星玩超大 比基尼蜜臀任人摸到爽 性感女星玩超大 比基尼蜜臀任人摸到爽
2017/06/05 19:00
倫敦恐攻7死 張智霖速回港 賭王四房擔心么女 倫敦恐攻7死 張智霖速回港 賭王四房擔心么女
2017/06/05 17:00
黃鐙輝金鐘槓龜 靠豬哥亮搏頭版 黃鐙輝金鐘槓龜 靠豬哥亮搏頭版
2017/06/05 16:36
（影音）許常德討親親 「性關係」嚇呆詹雅雯 （影音）許常德討親親 「性關係」嚇呆詹雅雯
2017/06/05 16:05
小龍女打包30歲網紅 半同居長達1個月 小龍女打包30歲網紅 半同居長達1個月
2017/06/05 16:18
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.