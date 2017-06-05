（專訪）星光空姐驚收露鳥照 嚇得緊急這麼做

星光空姐林佩瑤。（記者趙世勳攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「星光二班」出身的空姐歌手林佩瑤「畢業」10多年，她重返航空業發展，生活過得自在精彩，她前陣子因一張伴娘美照掀起討論，常在粉絲團與粉絲互動的她透露：「感覺這陣子我的男性粉絲變多了，常常收到許多特別的訊息。」包括私訊收到騷擾的露鳥照，讓她嚇得緊急封鎖兼刪除。

林佩瑤是星光大道第二屆參賽者，熱愛歌唱的她，2007年征戰選秀節目，好歌喉獲得不少矚目，「比賽就是蠟燭兩頭燒，結果沒辦法留職停薪，最後卻被淘汰了。」

當時她比完賽後，曾有唱片公司與她接洽，不過最後仍決定放棄歌手之路，回歸本業當空姐，她談到：「空服員這份工作，是很彈性跟自由，演藝圈太緊繃了，我是一個隨遇而安的人。」

林佩瑤受訪也說，曾經為當歌手還是空服員感到掙扎，「其實有人找我去唱片公司談，他們問我可能放棄現在飛行員的工作嗎？我當時就覺得我沒有辦法。」

她目前已在航空業任職超過11年，有時也會被乘客認出，「剛比完賽的那一兩年，每天大家都會一直問我問題，像是比賽有沒有內定啊之類的，我都笑說我都被淘汰了，我真的不知道。」還曾遇過機長要她在機上唱首歌，讓她慘被其他同事虧。