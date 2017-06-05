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吳亞馨被控違約 前男友、前經紀人今出庭作證

2017/06/05 20:09
吳亞馨被經紀公司控違約，今天吳的前男友、前經紀人出庭作證。（資料照，記者王文麟攝）吳亞馨被經紀公司控違約，今天吳的前男友、前經紀人出庭作證。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者溫于德／台北報導〕藝人吳亞馨被控在104年11月中旬起，違約私接工作，除出席澳門賽車活動外，又私自接拍面膜與氣泡水廣告，因而惹怒經紀公司總經理，挨告求償800萬違約金。全案今天下午開庭時，雙方找來證人包括，吳的前男友、賽車手狄易達，前經紀人李女與氣泡水業者林男。狄在庭上極力為吳辯稱「該筆款項是紅包非收入」，李則認定吳有違約情況。

香港籍狄男庭訊時始終稱該筆款項為「紅包」，他解釋，當時吳亞馨在沒有任何媒體在場情況下，與活動現場人員共同合照，因此獲贈一筆4萬元港幣的紅包，當下也已知會吳的經紀公司總經理周彥彤，在「對方未拒絕、僅說待吳回國再說」情況下，紅包已轉交女友。

至於為何由他與周聯絡而非主辦單位，狄男則因自認責任在己，且那時候吳到場主要是為觀賞他比賽，因而自願出面與周女溝通。

李女則說，吳當時僅告知要去香港看男友比賽，未提及有酬勞一事，因此才會在事件爆發後，傳訊給吳指「私接在前，謊報在後，後果自負」；且就她所知，吳對酬勞多寡也未老實告知。她接著回憶，吳起初進公司時盡心盡力，但因李宗瑞事件造成形象不佳，被多家製作單位認定形象不佳、不予使用，但在公司積極規劃公益活動後，幫助轉型，已有好轉，豈知吳日後私接面膜、氣泡水廣告與出席大愛公益活動，均未依照合約約定告知公司，也未獲同意，均屬違約。

海洋深層氣泡水業者林先生則否認有商請任何藝人代言，包含吳在內的百名藝人，均是享用後主動推薦，公司僅是轉貼文章至氣泡水網站。

雙方最後也再聲請傳喚證人作證，法官諭知下月13日下午3時半續行準備程序。吳亞馨庭後則以家人過世為由，拒絕拍照與受訪。

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