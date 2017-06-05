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余天軟釘子碰到怕 豬哥亮追思會暫不出手

2017/06/05 18:26

余天（左）、李亞萍夫婦將出席豬哥亮告別式。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮病逝，告別式訂於20日舉行，昨卻爆出中華演藝工會理事長康凱不爽，認為他和余天「未受尊重」，槓上治喪委員會主導者之一的議員周勝考，周則點名康凱接手舉辦百日追思會，對此康凱方面不願回應，但知情人士透露，他不會出手承擔這碼。

余天自豬哥亮病危到病逝，一共碰了3次軟釘子，一是豬病危時期，他突然接到豬的來電，眼看兩人「余亮情結」就要破冰，卻被攔阻；後來豬病逝，他第一時間奔赴靈堂，卻被婉拒，最後仍無法看到豬的遺容；最後則是上月帶李亞萍赴靈堂弔唁，告訴家屬需要幫忙隨時找他，但都未獲得任何聯絡。

對此，余天受訪時淡淡地說，如果要辦百日追思會，他不會主動出面，「除非家屬真的需要，有來聯絡我，不然他們就自己辦」，但目前仍未接到家屬任何通知；他說該講的之前都跟家屬說過了，之後不會再到豬哥亮靈堂，但會出席告別式，送好友最後一程。

至於外傳康凱拒絕接手百日追思會，他是否會以演藝圈老大哥之姿出面「承擔」，居中斡旋？余天則是嘆了口氣後才說：「家屬需要再說吧。」

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