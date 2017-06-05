黃益中羞看同志G片 異男驚呼「菊花像章魚」

黃益中參加網路節目《TA們說》最新單元「超自然震動」，初次體驗看看G片。（出類映像製作提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕「同志天菜」黃益中一直以來為同志族群爭取平權，去年11月已經結婚的他，是位異性戀者，日前他參加網路節目《TA們說》最新單元「超自然震動」，當集主題為「直男看G片初體驗」，只見他與其他異性戀男生在觀看前都顯得非常緊張，但也好奇會和A片有何差別，看完後更開玩笑說：「我還是不要輕易嘗試比較好，愛上了就麻煩了，不行。」

網路節目《TA們說》最新單元「超自然震動」，找來異性戀者體驗看看G片。（出類映像製作提供）

台灣居住正義協會理事長黃益中錄網路節目，以異性戀者（簡稱異男）身份挑戰看同志G片，他與異男代表「小八」邊看邊大讚影片中的演員身材都很好，其他人則直呼看起來「怎麼感覺好痛」，另一名異男「Vince」表示菊花很像章魚般伸縮，讓他有些崩潰。

網路節目《TA們說》最新單元「超自然震動」，找來異性戀者體驗看看G片。（出類映像製作提供）

大家最後一一分享觀看後的心得，有人驚呼滿驚悚，也有人笑稱看完腦袋有些混亂，黃益中則坦言：「原本看得有些忐忑不安，看完覺得其實和A片差不多。」對於有些家長認為，在學校教跟同志有關的事情，小孩就會變同志，他也忍不住大罵白痴！「如果你找個同志來看A片，那他就會變異性戀嗎？還有你學了英文就會變英國人嗎？不會因為接觸同志事物就會變同志好嗎？」

網路節目《TA們說》最新單元「超自然震動」，找來異性戀者體驗看看G片。（出類映像製作提供）

異男代表們對於製作單位詢問「看完G片後是否有可能因此變成同志？」的迷思，則異口同聲地否認，表示看完之後沒有因此被動搖，「我還是只對女性好色的男性」，更有人指出，反而因此更加確認自己的異性戀。

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