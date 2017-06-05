倫敦恐攻7死 張智霖速回港 賭王四房擔心么女

張智霖（左）與袁詠儀一家人在英國看球賽碰上恐怖攻擊事件。（翻攝自張智霖微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國倫敦橋與博羅市場發生恐怖攻擊事件，造成7死逾48傷慘劇。剛巧張智霖和袁詠儀一家三口身在英國讓人擔心，但張智霖已於臉書發言報平安。

張智霖一家三口到英國看歐聯決賽，沒想到卻碰上如此恐怖的事情，讓張智霖感嘆：「好像世界哪裏都不安全！」而賭王何鴻燊四太女兒何超欣在英國讀書，身為母親的梁安琪坦言：「擔心超欣！」

賭王四房女兒何超欣（左）正在英國讀書，媽媽梁安琪（右二）坦言很擔心。（翻攝自何猷君 Instagram）

英國今年連番受到恐怖襲擊，張智霖一家三口事發時身在英國，他在恐怖攻擊前一日還跟兒子在臉書大玩直播，沒想到卻上死亡威脅，所以張智霖也立刻在臉書報平安：「很精采的比賽，皇馬及祖雲達斯都拼盡全力，謝謝你們！可同時又在新聞中得知倫敦橋有人受傷，希望所有人都平安。」

賭王何鴻燊女兒何超欣因為現在在英國讀書，幸好學校不近倫敦，四太梁安琪說：何超欣住在宿舍，不會胡亂出去逛街，也會打電話特別叮嚀她要小心自身安全。

張智霖在臉書上報平安。（翻攝自張智霖臉書）