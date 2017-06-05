（圖輯）安氏企業亮相 安以軒夏威夷婚星光熠熠

安以軒（右三）在夏威夷舉辦婚宴前的迎賓晚宴，「安氏企業」的陳喬恩、Linda、夏于喬、白歆惠、劉品言等全都到場。（經紀人提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕安以軒與澳門百億CEO陳榮煉於台灣時間明天（6/6）在夏威夷舉辦海島婚宴，今天小倆口在下榻酒店舉辦迎賓晚宴，現場星光熠熠，包括有「安氏企業」的劉品言、夏于喬、白歆惠、陳喬恩、Linda，還有好友胡彥斌、黃湘怡等，新郎也有好兄弟陳小春、陳國坤等人出席。

安以軒（右）與澳門百億CEO陳榮煉在夏威夷舉辦婚宴前的迎賓晚宴。（經紀人提供）

這對新人先在下榻酒店的濱海草地舉行露天晚宴，歡迎眾家親友的到來，夏威夷天黑時間晚，在賓客入席時，還伴著美輪美奐的夕陽彩霞。歡迎宴以夏威夷著名的呼拉舞開場，舞者還邀台下賓客跳舞，新郎倌陳榮煉也感性致詞，怠謝親友們遠道而來。安以軒事先在晚宴邀請函上訂下Dress Code米色或白色，她以平口灰色洋裝，上頭點綴春意盎然的黃色小花，更顯俏皮可愛。

安以軒（中）與澳門百億CEO陳榮煉（右）在夏威夷舉辦婚宴前的迎賓晚宴。（經紀人提供） 安以軒（右四）與澳門百億CEO陳榮煉（右三）在夏威夷舉辦婚宴前的迎賓晚宴，一票好友特地遠到而來。（經紀人提供） 安以軒在夏威夷舉辦婚宴前的迎賓晚宴，新郎陳榮煉的好兄弟陳小春、陳國坤等人出席參加。（經紀人提供） 安以軒在夏威夷舉辦婚宴前的迎賓晚宴，劉品言、夏于喬、白歆惠、陳喬恩、Linda及納豆等好友們全都到場。（經紀人提供） 安以軒與澳門百億CEO陳榮煉在夏威夷下榻酒店的濱海草地舉辦婚宴前的迎賓晚宴。（經紀人提供） 安以軒與澳門百億CEO陳榮煉在夏威夷下榻酒店的濱海草地舉辦婚宴前的迎賓晚宴。（經紀人提供）