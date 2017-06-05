限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（圖輯）安氏企業亮相 安以軒夏威夷婚星光熠熠

2017/06/05 16:45

安以軒（右三）在夏威夷舉辦婚宴前的迎賓晚宴，「安氏企業」的陳喬恩、Linda、夏于喬、白歆惠、劉品言等全都到場。（經紀人提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕安以軒與澳門百億CEO陳榮煉於台灣時間明天（6/6）在夏威夷舉辦海島婚宴，今天小倆口在下榻酒店舉辦迎賓晚宴，現場星光熠熠，包括有「安氏企業」的劉品言、夏于喬、白歆惠、陳喬恩、Linda，還有好友胡彥斌、黃湘怡等，新郎也有好兄弟陳小春、陳國坤等人出席。

安以軒（右）與澳門百億CEO陳榮煉在夏威夷舉辦婚宴前的迎賓晚宴。（經紀人提供）

這對新人先在下榻酒店的濱海草地舉行露天晚宴，歡迎眾家親友的到來，夏威夷天黑時間晚，在賓客入席時，還伴著美輪美奐的夕陽彩霞。歡迎宴以夏威夷著名的呼拉舞開場，舞者還邀台下賓客跳舞，新郎倌陳榮煉也感性致詞，怠謝親友們遠道而來。安以軒事先在晚宴邀請函上訂下Dress Code米色或白色，她以平口灰色洋裝，上頭點綴春意盎然的黃色小花，更顯俏皮可愛。

安以軒（中）與澳門百億CEO陳榮煉（右）在夏威夷舉辦婚宴前的迎賓晚宴。（經紀人提供）安以軒（右四）與澳門百億CEO陳榮煉（右三）在夏威夷舉辦婚宴前的迎賓晚宴，一票好友特地遠到而來。（經紀人提供）安以軒在夏威夷舉辦婚宴前的迎賓晚宴，新郎陳榮煉的好兄弟陳小春、陳國坤等人出席參加。（經紀人提供）安以軒在夏威夷舉辦婚宴前的迎賓晚宴，劉品言、夏于喬、白歆惠、陳喬恩、Linda及納豆等好友們全都到場。（經紀人提供）安以軒與澳門百億CEO陳榮煉在夏威夷下榻酒店的濱海草地舉辦婚宴前的迎賓晚宴。（經紀人提供）安以軒與澳門百億CEO陳榮煉在夏威夷下榻酒店的濱海草地舉辦婚宴前的迎賓晚宴。（經紀人提供）

相關新聞

推薦新聞
（影音）豬哥亮生前最疼他 藍正龍靈堂前淚崩「他像我爸」 （影音）豬哥亮生前最疼他 藍正龍靈堂前淚崩「他像我爸」
2017/06/05 15:31
宋米秦素顏飄嬸味 賣場掃貨慘變路人甲 宋米秦素顏飄嬸味 賣場掃貨慘變路人甲
2017/06/05 08:38
200嘉賓婚前趴 安以軒被老公逼哭了 200嘉賓婚前趴 安以軒被老公逼哭了
2017/06/05 14:56
「保母界明星」煞到田馥甄 黑范成全追星 「保母界明星」煞到田馥甄 黑范成全追星
2017/06/05 08:45
（圖輯）安氏企業亮相 安以軒夏威夷婚星光熠熠 （圖輯）安氏企業亮相 安以軒夏威夷婚星光熠熠
2017/06/05 16:45
安以軒夏威夷婚大手筆 包辦200賓客4天食宿 安以軒夏威夷婚大手筆 包辦200賓客4天食宿
2017/06/05 15:17
《神力女超人2》確定會有！導演透露續集將發生在... 《神力女超人2》確定會有！導演透露續集將發生在...
2017/06/05 09:51
T.O.P坦承吸2次大麻 南韓檢方今起訴 T.O.P坦承吸2次大麻 南韓檢方今起訴
2017/06/05 16:10
安以軒花海嫁百億CEO 陳喬恩燦笑見證 安以軒花海嫁百億CEO 陳喬恩燦笑見證
2017/06/05 15:05
曾酸亞莉安娜爆炸案後逃回家 英主持人認錯了 曾酸亞莉安娜爆炸案後逃回家 英主持人認錯了
2017/06/05 13:09
台灣奮鬥11年 田中千繪「凱旋回日」接招牌劇 台灣奮鬥11年 田中千繪「凱旋回日」接招牌劇
2017/06/05 13:14
豪門飯碗不好捧 霍啟剛郭晶晶爆意見分歧 豪門飯碗不好捧 霍啟剛郭晶晶爆意見分歧
2017/06/05 09:24
魏如萱父親癌逝 歌王送暖：別跟哥客氣 魏如萱父親癌逝 歌王送暖：別跟哥客氣
2017/06/05 09:34
等不到封后 魏如萱淚送父親「不痛了」 等不到封后 魏如萱淚送父親「不痛了」
2017/06/05 11:58
41歲人妻女星激瘦20公斤 比基尼S曲線完爆嫩奶 41歲人妻女星激瘦20公斤 比基尼S曲線完爆嫩奶
2017/06/05 14:44
比對10年前照片 賴雅妍：還好沒整形 比對10年前照片 賴雅妍：還好沒整形
2017/06/05 13:54
《神力女超人》超隱密彩蛋曝光！《蝙超》導演竟在片中尬了一角 《神力女超人》超隱密彩蛋曝光！《蝙超》導演竟在片中尬了一角
2017/06/05 14:28
千億富少任性玩真的 拉女友遊日好事近？ 千億富少任性玩真的 拉女友遊日好事近？
2017/06/05 13:48
晨神兩三個月見尪一面 兩人都在做這件事… 晨神兩三個月見尪一面 兩人都在做這件事…
2017/06/05 13:33
五月天金曲拚「持9」 阿信竟被嫌「太短」 五月天金曲拚「持9」 阿信竟被嫌「太短」
2017/06/05 08:20
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.